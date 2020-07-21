Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Além de amistoso, Fluminense terá show de Ferrugem pela FluTV em comemoração dos 118 anos
futebol

Além de amistoso, Fluminense terá show de Ferrugem pela FluTV em comemoração dos 118 anos

Tricolor prepara programação especial para o próximo sábado para comemorar o aniversário, celebrado neste 21 de julho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2020 às 18:22

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:22

Crédito: Divulgação/Fluminense
Sem poder fazer a tradicional "Flu Fest" na sede das Laranjeiras por conta da pandemia do novo coronavírus, o Fluminense realizará a celebração de forma online. No próximo sábado, em razão do aniversário de 118 anos, o clube terá uma extensa programação na FluTV com o amistoso contra o Botafogo e um show do cantor Ferrugem, responsável por encerrar o evento.
O pontapé inicial das comemorações será dado às 16h, com o pré-jogo do amistoso entre Fluminense e Botafogo, no Nilton Santos. Às 17h, a bola rola para a disputa da Taça Solidariedade.
Em seguida, com apresentação de Ana Clara Lima, influenciadores Tricolores vão participar de um quiz e um bate-papo. São eles Belle Suarez, Bianca "Fala sem gritar", Carol Berger, Eduardo Torreão, Gabriel Amaral, Alexandre Antônio, Kadu, Larissa Alves, Matheus Frigolls, Nina Lessa, Phill e Sharon Nigri.
Às 20h, o jornalista Alexandre Araújo apresenta o lançamento oficial do livro "Time de Guerreiros - A Epopeia do Tri". O autor Dhaniel Cohen se juntará ao presidente Mário Bittencourt e a outros grandes nomes da conquista do Campeonato Brasileiro de 2010 para uma conversa sobre histórias memoráveis daquele título.
Para fechar o dia, o sambista e Tricolor Ferrugem comandará o show no gramado de Laranjeiras. Acompanhado de sua banda, o artista cantará seus maiores sucessos. Ana Clara Lima será a mestre de cerimônias e os torcedores ainda poderão curtir vídeos de artistas e jogadores tricolores.Confira a programação completa da Flu Fest 2020 na FluTV:
16h - Pré-jogo Fluminense x Botafogo (Narração Anderson Cardoso)
17h - Fluminense x Botafogo (Taça da Solidariedade), no estádio Nilton Santos
19h - “Estou contigo em todo momento” – live com influenciadores digitais Tricolores
20h - Lançamento oficial do livro “Time de Guerreiros – A Epopeia do Tri” com a participação do presidente Mário Bittencourt e jogadores que fizeram parte da conquista
21h - Live com Ferrugem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados