Além da briga pelo título: veja o que está em jogo para o Flamengo no clássico contra o Vasco

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Clássico dos Milhões, por si só, já costuma ser tenso, disputado e emocionante. Mas, além da rivalidade histórica, o confronto contra o Vasco nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), terá outros ingredientes especiais para o lado rubro-negro. Válida pela 34ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Maracanã e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

+ Everton Ribeiro alerta para dupla do Vasco que 'pode fazer a diferença'Abaixo, o LANCE! lista os principais pontos em jogo para o Flamengo:

SEGUIR NA BRIGA PELO OCTA

O objetivo principal do Flamengo, claro, é permanecer vivo na luta pelo título brasileiro. Na vice-liderança, a equipe comandada por Rogério Ceni tem 61 pontos e busca encostar ainda mais no líder Internacional (65). O Colorado enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, também nesta quinta-feira.

O clássico, nesse sentido, ganha ares de decisão para o Flamengo. Em caso de vitória sobre o Vasco e empate do Inter, a diferença cairia para dois pontos e o Rubro-Negro passaria a depender apenas de si para ser campeão. Por outro lado, se não vencer o clássico, o clube carioca pode ver o Inter abrir até sete pontos de vantagem e praticamente daria adeus à disputa faltando quatro rodadas.+ Flamengo x Vasco: prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesDEFENDER LONGO TABU

Outro ingrediente especial da partida é a invencibilidade de 16 jogos do Flamengo no Clássico dos Milhões. A última derrota para o Vasco foi há quase cinco anos, em abril de 2016 - um 2 a 0,na Arena da Amazônia, válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Desde então, foram 7 vitórias rubro-negras e 9 empates.

Esta é a maior série invicta do Flamengo na história do confronto, superando os 11 jogos sem derrotas que ocorreram em três oportunidades - entre 1941 a 1943, 1971 a 1973 e 2012 a 2015. Além disso, a sequência atual está chegando perto da maior invencibilidade vascaína no Clássico dos Milhões (20 jogos entre 1945 e 1951).MANTER BOM MOMENTO DA DEFESA

Alvo de críticas durante grande parte da temporada, a defesa mostrou que a fase atual é digna de elogios. Mesmo com as lesões de Diego Alves e Rodrigo Caio, o setor se reorganizou com a entrada de Hugo Souza e o recuo de Willian Arão para a posição de zagueiro.

E os números provam essa evolução. Nas últimas cinco partidas, o Rubro-Negro sofreu apenas quatro gols e passou três jogos sem ser vazado (contra Goiás, Palmeiras e Sport). Para se ter noção do feito, basta comparar com o números anteriores: nas primeiras 29 rodadas do Brasileirão, a equipe não havia levado gol em apenas cinco partidas.+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoMELHORAR DESEMPENHO COMO MANDANTE​Após quatro vitórias em cinco jogos fora do Rio de Janeiro, o Flamengo volta a atuar no Maracanã com o desafio de melhorar o retrospecto dentro de casa. Melhor visitante da competição, o Rubro-Negro tem apenas a oitava melhor campanha como mandante entre as 20 equipes da Série A.

Em 16 partidas, o Rubro-Negro soma oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas - um aproveitamento de 58,3%. Dependendo de uma arrancada para conquistar o título, o clube precisa mudar esse cenário, já que tem mais três partidas no Maracanã até o fim do torneio: Vasco, Corinthians e Internacional.COMPLICAR A VIDA DO RIVAL

Por fim, o Flamengo tem a chance de atrapalhar os planos do Vasco na fuga contra a zona de rebaixamento. Atualmente, o Cruz-Maltino está na 14ª posição, com 37 pontos - apenas dois a mais que o Fortaleza, primeiro clube do Z-4. Já em uma situação delicada, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo pode ver a pressão aumentar em caso de derrota no clássico.