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futebol

Alef Manga se apresenta ao torcedor do Coritiba

Atacante desembarcou no Couto Pereira cercado de expectativa para brilhar dentro de campo...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 14:10

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 14:10

Alef Manga é uma das novidades do Coritiba para a temporada 2022 e não esconde a sua alegria por jogar na elite do futebol nacional.
Em conversa com a imprensa, o atacante se apresentou ao torcedor do Coxa e como pode ajudar o time ao longo do ano.
‘Jogo pelas beiradas, tanto pela esquerda quanto pela direita, tenho uma passada muito larga, finalizo muito bem, tenho bastante força também. Gosto bastante de jogar como falso nove. Então, o que o professor me colocar ali na frente, que eu possa sempre estar ajudando ele em qualquer posição que pedir. Estou muito feliz e preparado’, declarou.
Números
Na última temporada, Alef Manga foi um dos destaques na campanha do Goiás e marcou 22 gols ao longo do ano.
Crédito: AlefMangaemaçãonoCoritiba(Divulgação/Coritiba

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