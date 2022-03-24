Alef Manga faz dois, Coritiba bate Athletico e leva vantagem na semifinal do Paranaense

Nesta quarta-feira (23), o atacante Alef Manga brilhou e o Coritiba venceu o primeiro Athletiba das semifinais do Campeonato Paranaense. O camisa 11 abriu o placar, Terans empatou para o Athletico, mas ele voltou a brilhar e fez o gol da vitória na Arena da Baixada.
As equipes terão pouco tempo para descansar, visto que a partida de volta das semifinais acontecem já neste domingo (27). O Athletiba acontece no Estádio Couto Pereira, às 16h (horário de Brasília). O Atletiba começou bem movimentado, com as equipes indo para o ataque e deixando o confronto aberto. O Coritiba aproveitou erro na saída de bola e, em troca rápida de passes, Alef Manga bateu rasteiro de dentro da área para abrir o placar aos 10 minutos.
Os mandantes responderam rápido e Jader cruzou, Henrique dividiu bola com Pablo, Terans aproveitou, bateu de primeira, igualando o confronto. O Coxa quase ficou à frente com cabeçada de Igor Paixão.
Mais tarde, Muralha bateu falta, após desvio de Igor Paixão, Alef Manga ganhou de Thiago Heleno e bateu com categoria, recolocando os visitantes na frente.
A primeira etapa começou mais lenta. Aos 15', após escanteio, Rômulo desviou e a bola bateu em Thonny Anderson. Os jogadores reclamaram de pênalti para o CAP, mas o juiz explicou que foi na cintura. Depois, Abner cruzou e Pablo obrigou Muralha a fazer boa defesa.
Em seguida, Terans fez ótima jogada individual e finalizou com perigo. Igor Paixão respondeu de cabeça para o Coxa. Aos 28', Pedro Henrique foi levando para o ataque, acertou uma bomba e Muralha defendeu. Na reta final, o Furacão foi com tudo para o ataque e teve boas chances, nas melhor, Siles achou Thiago Heleno livre na área, mas o zagueiro chutou para fora.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Athletico x Coritiba Local: Arena da Baixada, Curitiba-PRData/horário: 23/03/2022 - 20h (de Brasília)Árbitro: Lucas Paulo TorezinAssistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos BohnQuarto árbitro: Adriano MilczvskiCartões amarelos: Davi Araújo, Matheus Fernandes, Pablo Siles (Athletico), Alex Muralha, Warley, Clayton (Coritiba)Cartões vermelhos: -GOLS: Alef Manga (10'/1T) (0-1), Terans (14'/1T) (1-1), Alef Manga (43'/2T)
Athletico - Técnico: Alberto ValentimSantos; Dani Bolt (Daniel Cruz 27'/2T), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Christian, Matheus Fernandes (Pablo Siles 37/2T) e David Terans; Davi Araújo, Jader (Romulo 15'/2T) e Pablo.
Coritiba - Técnico: Gustavo MorínigoAlex Muralha; Warley (Matheus Alexandre 31'/2T), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Val (Willian Farias 31'/2T), Andrey e Thonny Anderson (Guilherme Biro 26'/2T); Igor Paixão, Alef Manga (Régis 36'/2T) e Léo Gamalho (Clayton 36'/2T).