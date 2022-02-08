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Mundial de Clubes

Al-Hilal x Chelsea: onde assistir, horário e escalações da semifinal

Equipes fazem duelo para definir o adversário do Palmeiras, que bateu o Al-Ahly nesta terça-feira (08). Jogo acontece no Estádio Mohammed Bin Zayed, palco da decisão

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 15:29

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2022 às 15:29
Al-Hilal x Chelsea: onde assistir, horário e escalações da semifinal do Mundial de Clubes
Matheus Pereira e Lukaku são os destaques de Al-Hilale Chelsea Crédito: Foto:GIUSEPPE CACACE e JUSTIN TALLIS/AFP
Chegou a hora de conhecermos o adversário do Palmeiras na grande final do Mundial de Clubes 2021. Nesta quarta-feira (09), Ah-Hilal e Chelsea fazem a segunda semifinal do torneio da Fifa para definir o rival alviverde no duelo de sábado. O jogo entre sauditas e ingleses acontece no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, às 13h30 (de Brasília).
O Al-Hilal está de volta ao Mundial de Clubes após dois anos. A equipe vem de vitória sobre o Al-Jazira no último domingo por 6 a 1, sendo esta a maior goleada da história do torneio. Agora, o time da Arábia Saudita tenta impor a primeira derrota de um europeu nas semifinais da competição da Fifa.
Já o Chelsea, campeão da última Champions League chega ao seu segundo Mundial de Clubes e tenta conquistar o seu primeiro título. Depois de perder para o Corinthians em 2012 na final, a equipe londrina agora quer se juntar a Liverpool e Manchester United, únicos britânicos que já faturaram o torneio.

AL HILAL X CHELSEA - FICHA TÉCNICA

  • ​Data e horário: 09/02/2022, às 13h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi (EAU)
  • Árbitro: César Ramos (MEX)
  • Transmissão: Band e BandSports 

  • AL-HILAL: Al Maiouf; Abdulhamid, Hyun-Soo, Ali Bulaihi e Al Shahrani; Kanno, Cuéllar, Marega, Matheus Pereira e Al Dawsari (Michael); Ighalo. Técnico: Leonardo Jardim 
  • CHELSEA: Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger e Marcos Alonso; Kovacic, Kanté e Jorginho (Havertz); Werner, Lukaku e Ziyech. Técnico: Thomas Tuchel

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