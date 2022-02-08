Al-Hilal x Chelsea: onde assistir, horário e escalações da semifinal

Matheus Pereira e Lukaku são os destaques de Al-Hilale Chelsea Crédito: Foto:GIUSEPPE CACACE e JUSTIN TALLIS/AFP

Chegou a hora de conhecermos o adversário do Palmeiras na grande final do Mundial de Clubes 2021. Nesta quarta-feira (09), Ah-Hilal e Chelsea fazem a segunda semifinal do torneio da Fifa para definir o rival alviverde no duelo de sábado. O jogo entre sauditas e ingleses acontece no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, às 13h30 (de Brasília).

O Al-Hilal está de volta ao Mundial de Clubes após dois anos. A equipe vem de vitória sobre o Al-Jazira no último domingo por 6 a 1, sendo esta a maior goleada da história do torneio. Agora, o time da Arábia Saudita tenta impor a primeira derrota de um europeu nas semifinais da competição da Fifa.

Já o Chelsea, campeão da última Champions League chega ao seu segundo Mundial de Clubes e tenta conquistar o seu primeiro título. Depois de perder para o Corinthians em 2012 na final, a equipe londrina agora quer se juntar a Liverpool e Manchester United, únicos britânicos que já faturaram o torneio.

AL HILAL X CHELSEA - FICHA TÉCNICA