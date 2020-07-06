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futebol

Al Duhail acena com R$ 42 milhões para levar Dudu por empréstimo

Clube do Qatar indicou que fará nesta segunda-feira uma oferta para ter o atacante por um ano e, em 2021, pagar mais 7 milhões de euros; nesses moldes, Palmeiras aceita negociar...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 01:00

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 01:00

Crédito: Dudu já reforçou seu desejo de ser negociado e saída pode ser concretizada nesta segunda-feira (Luis Moura/WPP
O Al Duhail sinaliza que fará nesta segunda-feira uma proposta oficial para levar Dudu. Mas por empréstimo, em um modelo que, se chegar, deve ser aceito pelo Palmeiras. A negociação tende a ser concretizada com o clube do Qatar pagando 7 milhões de euros (quase R$ 42 milhões) para ter o jogador por um ano e, em 2021, desembolsar outros 7 milhões de euros para concluir a contratação em definitivo do atacante.
Essa forma de pagamento foi indicada em reunião na sexta-feira, envolvendo Dudu, seus agentes, representantes da equipe asiática e dirigentes do Verdão. O camisa 7 reforçou seu desejo de ir embora e, assim, o Palmeiras relatou as condições que aceitaria. No dia seguinte, o Al Duhail sinalizou que fará a oferta por empréstimo, em um modelo bem similar ao de um parcelamento.

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