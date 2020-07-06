Al Duhail acena com R$ 42 milhões para levar Dudu por empréstimo

O Al Duhail sinaliza que fará nesta segunda-feira uma proposta oficial para levar Dudu. Mas por empréstimo, em um modelo que, se chegar, deve ser aceito pelo Palmeiras. A negociação tende a ser concretizada com o clube do Qatar pagando 7 milhões de euros (quase R$ 42 milhões) para ter o jogador por um ano e, em 2021, desembolsar outros 7 milhões de euros para concluir a contratação em definitivo do atacante.