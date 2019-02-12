Ainda sem vencer no Capixabão, Rio Branco demite técnico Caco Espinoza

O Rio Branco Atlético Clube informa que o treinador Caco Espinoza foi desligado do comando técnico da equipe nesta terça-feira (12). O clube vai anunciar seu novo treinador nas próximas horas.
Na partida diante do Atlético Itapemirim, às 20h15, no Kleber Andrade, o time será comandado de forma interina pelo preparador de goleiros Chico.
O presidente Luciano Mendonça agradeceu o trabalho de Caco Espinoza e deixou as portas do clube abertas para futuras parcerias. Caco comandou o Rio Branco em dois jogos no Capixabão 2019. Contra o Rio Branco de Venda Nova, o time ficou no 0 a 0, mesmo placar que no clássico contra a Desportiva.
“O Caco é um treinador inteligente, um profissional moderno, mas que infelizmente teve dificuldade para se adaptar ao futebol capixaba. O campeonato é curto, são apenas nove rodadas na primeira fase para definir os classificados e duas já se passaram. Então, optamos por mudar agora para não lamentar tardiamente. Quem sabe, em um novo momento, com mais tempo, possamos um dia fazer um novo trabalho bom e diferente com o Caco”, ressaltou Luciano.