Ainda sem vencer no Capixabão, Rio Branco demite técnico Caco Espinoza

O Rio Branco Atlético Clube informa que o treinador Caco Espinoza foi desligado do comando técnico da equipe nesta terça-feira (12). O clube vai anunciar seu novo treinador nas próximas horas.

Na partida diante do Atlético Itapemirim, às 20h15, no Kleber Andrade, o time será comandado de forma interina pelo preparador de goleiros Chico.

Caco Espinoza durou pouco tempo no comando do Rio Branco Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco AC

O presidente Luciano Mendonça agradeceu o trabalho de Caco Espinoza e deixou as portas do clube abertas para futuras parcerias. Caco comandou o Rio Branco em dois jogos no Capixabão 2019. Contra o Rio Branco de Venda Nova, o time ficou no 0 a 0, mesmo placar que no clássico contra a Desportiva.