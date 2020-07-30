AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ainda sem renovar, Diego não descarta encerrar a carreira no Flamengo: 'É uma possibilidade'
futebol

Ainda sem renovar, Diego não descarta encerrar a carreira no Flamengo: 'É uma possibilidade'

Camisa 10 do Rubro-Negro, aos 35 anos, não está decidido quanto aos próximos passos na carreira...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:58
Crédito: Reprodução / Instagram
Diego Ribas foi uma das primeiras contratações de impacto da gestão passada, marcada pela reestruturação do clube. Com altos e baixos, o camisa 10 vive a expectativa pelas conversas de renovação de contrato com o Rubro-Negro, a encerrar em dezembro deste ano. Ou não... Mas "o coração está aberto" ao Fla.
Em entrevista ao canal "Barbaridade TV", no YouTube, Diego, hoje aos 35 anos, não descartou a possibilidade de encerrar a carreira do Flamengo, clube no qual sente-se "apaixonado".
- É uma possibilidade… É uma possibilidade, sim. Mas, como eu falei, futebol é dinâmico. Nem eu mesmo sei mais por quanto tempo vou jogar. Eu sou movido a paixões, desafios. Eu cheguei até onde eu cheguei hoje, para poder escolher. Escolher vestir a camisa de um clube que eu me sinta realizado, apaixonado. Por isso que eu digo, o Flamengo vai ser sempre uma possibilidade, o meu coração vai estar sempre aberto para o Flamengo.
Ex-Fenerbahçe-TUR, Diego chegou ao Flamengo em meados de 2016. Ao todo, soma 176 partidas oficiais, com 38 gols. Já foi apontado como vilão, no vice da Copa do Brasil de 2017, e herói, como no título da Libertadores de 2019, quando fez o lançamento memorável para o gol da virada diante do River Plate (2 a 1), marcado por Gabigol, na decisão.
Pelo Flamengo, os títulos são os seguintes: Carioca (3), Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Libertadores. A aguardar se o clube, após a contratação do substituto de Jorge Jesus, o procurará para renovar o vínculo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As pessoas com tipo raro de nanismo que podem guardar 'segredo' contra câncer e diabetes: 'Vivemos em um mundo de gigantes'
Imagem de destaque
Clube Álvares Cabral é suspenso de atividades esportivas por seis meses por caso de injúria racial
Eleitores capixabas avaliaram gestão do presidente Lula
Quaest: 54% dos eleitores do ES desaprovam governo Lula; 42% aprovam

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados