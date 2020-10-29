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Ainda sem Pará e Alison, elenco do Santos realiza atividade regenerativa

Reservas contra o Ceará foram ao gramado do CT Rei Pelé já na manhã desta quinta-feira (29)...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:38

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 16:38
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Menos de 24 horas depois de empatar em 0 a 0 contra o Ceará, na tarde desta quarta-feira (28), pelo confronto e ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, o Santos iniciou a sua preparação para o duelo diante do Bahia, neste domingo (01º), às 18h15, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, novamente em Urbano Caldeira. O lateral-direito Pará e o volante Alison seguiram ausentes das atividades do campo. O defensor, com uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, é desfalque provável para a partida diante da equipe baiana. O Departamento Médico santista tem trabalhado com o retorno do jogador no duelo de volta da Copa do Brasil, diante do Vozão, na próxima quarta-feira (04), no estádio o Castelão. Já o meia, que sofreu uma joelhada na região da bacia na derrota santista por 3 a 1 diante do Fluminense, no último domingo (25), pela 18ª rodada do Brasileirão, está sendo avaliado diariamente pelo DM do Peixe, mas ainda sente dores. O camisa 5 é dúvida para o jogo diante do Tricolor de Aço.
Apenas os reservas contra o time cearense foram ao campo para o trabalho realizado na manhã desta quinta-feira (29). Os titulares pela Copa do Brasil fizeram apenas uma atividade regenerativa. Portanto, a tendência é que o técnico Cuca tenha dois treinos específicos visando o confronto diante do Bahia.

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