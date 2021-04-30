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Ainda sem lançar os novos uniformes, Fluminense começa a vender camisas de treino e viagem

Anúncio foi feito por meio das redes sociais e preços vão de R$ 159,90 a R$ 329,90...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 13:35

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 13:35
Crédito: Divulgação / Fluminense
Como a própria publicação do Fluminense disse, um 'Sextou' diferente para o Tricolor. Embora ainda não tenha divulgado nenhuma previsão do lançamento dos uniformes de 2021, o Fluminense anunciou que já está vendendo as camisas de treino e viagem nas lojas oficiais e pela internet. Os preços da primeira parte lançada da coleção, vão de R$ 159,90 a R$ 329,90.
> Veja as datas dos próximos jogos do Flu na Libertadores A cerca de um mês atrás, algumas peças da coleção que entrou em comercialização nesta semana, já haviam vazado na internet. Vale ressaltar que no ano passado, também houve o vazamento de uniformes antes do lançamento da coleção 2020. Por enquanto, o clube não sinalizou nada sobre quando os novos uniformes devem ser divulgados.
O acordo com a Umbro entrou em vigor em maio do ano passado e tem validade por três anos, até 2023.
+ Relembre os gols mais marcantes de Fred pelo Fluminense
Vale lembrar que a aposta na empresa ocorreu para tentar amplia a venda dos materiais do Tricolo por todo o país, uma vez que o clube enfrentou problemas com a Under Armour e Dry World - duas últimas fornecedoras.

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