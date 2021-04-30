Ainda sem lançar os novos uniformes, Fluminense começa a vender camisas de treino e viagem

Crédito: Divulgação / Fluminense

Como a própria publicação do Fluminense disse, um 'Sextou' diferente para o Tricolor. Embora ainda não tenha divulgado nenhuma previsão do lançamento dos uniformes de 2021, o Fluminense anunciou que já está vendendo as camisas de treino e viagem nas lojas oficiais e pela internet. Os preços da primeira parte lançada da coleção, vão de R$ 159,90 a R$ 329,90.

> Veja as datas dos próximos jogos do Flu na Libertadores A cerca de um mês atrás, algumas peças da coleção que entrou em comercialização nesta semana, já haviam vazado na internet. Vale ressaltar que no ano passado, também houve o vazamento de uniformes antes do lançamento da coleção 2020. Por enquanto, o clube não sinalizou nada sobre quando os novos uniformes devem ser divulgados.

O acordo com a Umbro entrou em vigor em maio do ano passado e tem validade por três anos, até 2023.

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