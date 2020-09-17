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futebol

Ainda sem estrear, Carlos Eduardo elogia Sport e projeta duelo com o Flu

Goleiro espera uma oportunidade no elenco de Jair Ventura, que enfrenta o Fluminense neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 17:14
Crédito: Divulgação/Sport
Contratado como reforço para este ano, o goleiro Carlos Eduardo ainda não estreou com a camisa do Sport. No entanto elogiou o grupo do técnico Jair Ventura e projetou o confronto com o Fluminense, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O arqueiro chegou a aparecer no banco para o clássico contra o Santa Cruz, dia 19 de julho, pelo Estadual, mas ainda aguarda novas chances.
- O Fluminense tem uma grande equipe e, sem dúvida, vem em busca de uma vitória em nossa casa. Temos que ter o máximo de atenção para vencermos dentro de nossa casa. Vai ser muito importante para a nossa equipe conquistar essa vitória. Vai nos dar muita moral para a sequência da competição - disse o jogador.
O Sport vem de um empate e uma derrota no Brasileirão e luta para ter mais distância da zona de rebaixamento. Atualmente a equipe tem dois pontos a mais do Botafogo, que abre o Z4. Carlos Eduardo exaltou o elenco e disse sonhar com voos altos em 2020.
- Temos um bom elenco e vamos lutar para fazer uma grande Série A esse ano. Vamos trabalhar forte no dia a dia para mantermos o Sport na competição e, quem sabe, chegarmos a uma competição internacional - projetou.

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