Ainda sem estrear, Carlos Eduardo elogia Sport e projeta duelo com o Flu

Crédito: Divulgação/Sport

Contratado como reforço para este ano, o goleiro Carlos Eduardo ainda não estreou com a camisa do Sport. No entanto elogiou o grupo do técnico Jair Ventura e projetou o confronto com o Fluminense, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O arqueiro chegou a aparecer no banco para o clássico contra o Santa Cruz, dia 19 de julho, pelo Estadual, mas ainda aguarda novas chances.

- O Fluminense tem uma grande equipe e, sem dúvida, vem em busca de uma vitória em nossa casa. Temos que ter o máximo de atenção para vencermos dentro de nossa casa. Vai ser muito importante para a nossa equipe conquistar essa vitória. Vai nos dar muita moral para a sequência da competição - disse o jogador.

O Sport vem de um empate e uma derrota no Brasileirão e luta para ter mais distância da zona de rebaixamento. Atualmente a equipe tem dois pontos a mais do Botafogo, que abre o Z4. Carlos Eduardo exaltou o elenco e disse sonhar com voos altos em 2020.