Ainda em Maceió, Palmeiras vai à praia para realizar treino físico

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após começar a campanha em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil com o pé direito, vencendo o CRB por 1 a 0, o Palmeiras iniciou, nesta sexta-feira (04), os trabalhos visando o confronto contra a Chapecoense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. >> ATUAÇÕES: Oportunista, Willian decide em vitória do Palmeiras sobre o CRB>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

Ainda em Maceió, os jogadores reservas na última partida realizaram, na Praia de Pajuçara, trabalhos de força e potência, acompanhados de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Os titulares permaneceram na academia do hotel e realizaram atividades de musculação.O volante Danilo, que desfalcou o Verdão após sentir a coxa esquerda no aquecimento, fez tratamento e será reavaliado na volta à Academia de Futebol.