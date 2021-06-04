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futebol

Ainda em Maceió, Palmeiras vai à praia para realizar treino físico

Verdão venceu, na última quinta-feira (03), o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 15:15

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 15:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após começar a campanha em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil com o pé direito, vencendo o CRB por 1 a 0, o Palmeiras iniciou, nesta sexta-feira (04), os trabalhos visando o confronto contra a Chapecoense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. >> ATUAÇÕES: Oportunista, Willian decide em vitória do Palmeiras sobre o CRB>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Ainda em Maceió, os jogadores reservas na última partida realizaram, na Praia de Pajuçara, trabalhos de força e potência, acompanhados de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Os titulares permaneceram na academia do hotel e realizaram atividades de musculação.O volante Danilo, que desfalcou o Verdão após sentir a coxa esquerda no aquecimento, fez tratamento e será reavaliado na volta à Academia de Futebol.
O Palmeiras entra em campo novamente contra a Chapecoense, no próximo domingo (06), às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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