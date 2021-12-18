Ainda de olho em Cavani, Corinthians busca no mercado outros nomes de peso para a posição de centroavante

Não é segredo que o Corinthians está no mercado para buscar a contratação de um centroavante e o principal alvo é Edinson Cavani, atualmente no Manchester United, da Inglaterra. O ídolo uruguaio, porém, não é uma contratação fácil e, sabendo disso, o clube busca outras alternativas para a posição, sem ficar preso em uma possibilidade que pode não acontecer.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Embora publicamente desconverse sobre o tema, a diretoria do Timão tem feito consultas frequentes sobre a situação de Cavani, que é o "plano A" do clube para a posição. O sonho, de fato, é complicado, tanto pelos valores envolvidos, quanto pela concorrência europeia, sendo a principal delas a do Barcelona. Segundo a Tyc Sports, da Argentina, o acordo com o a equipe catalã já está fechado e o atacante já teria decidido seu futuro no futebol espanhol.

No entanto, essa informação não é a mesma que os dirigentes corintianos têm. Eles ainda aguardam um retorno de Cavani e seus representantes sobre as condições do negócio, e se haverá a rescisão de contrato com o United. Caso não haja, o Corinthians não irá desembolsar valores para tirar o uruguaio de lá. O vínculo dele em Manchester é válido até o meio do próximo ano.Ainda que aguarde esse desfecho e o posicionamento do atacante, o Timão não pretende se fixar nessa opção, até porque a possibilidade de o negócio não ir para frente é grande e a necessidade por um centroavante segue enorme. Dessa forma, o clube continua buscando alvos de alto nível para a posição e se não for Cavani, será outro jogador de peso para reforçar essa função carente.

Por enquanto, os nomes estão sendo mantidos em sigilo para não atrapalhar as negociações. Há quem entenda que o "auê" em torno das conversas com Cavani esteja funcionando como uma forma de deixar os dirigentes procurando essa outra opção com mais tranquilidade, sem dar espaço para a concorrência atuar e sem criar grandes expectativas no torcedor alvinegro.

Tanto a comissão técnica quanto a diretoria querem que o novo centroavante esteja com o elenco já na reapresentação, no dia 10 de janeiro. Por isso, a espera por Cavani não deverá durar muito tempo e uma nova alternativa tende a ser trabalhada nos próximos dias. Os requisitos são: um nome de peso, que chegue pronto para assumir a titularidade e esteja livre no mercado.

A chegada desse sonhado centroavante, de qualquer forma, deve ter a ajuda da Taunsa, nova parceira do clube, como foi com Paulinho. O Corinthians bancaria o teto (R$ 1 milhão) e a empresa garantiria o restante do salário. Esses valores já incluem direito de imagem e luvas diluídas nos vencimentos.

Por isso, torcedor corintiano, a diretoria do Timão já está se preparando para uma eventual (e provável) negativa de Cavani para defender a camisa alvinegra. Resta saber se os outros nomes agradarão tanto a Fiel quanto o do uruguaio. Além desse camisa 9, o clube ainda busca um zagueiro para o elenco.