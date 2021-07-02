Aída dos Santos, ex-atleta olímpica, tem busto inaugurado em General Severiano pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite desta quinta-feira, a ex-atleta olímpica e multicampeã pelo Botafogo Aída dos Santos teve o busto inaugurado na sede de General Severiano. O presidente do clube, Durcesio Mello, o vice-presidente, Vinícius Assumpção, a filha e campeã pelo alvinegro no vôlei Valeskinha e o ídolo Maurício também estiveram na cerimônia.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoNa carreira, Aída participou de dois jogos olímpicos. O primeiro foi em Tóquio, no Japão, no ano de 1964, quando conquistou o quarto lugar no salto em altura feminino. Já o segundo aconteceu em 1968, na Cidade do México, quando ficou na 20ª posição do pentatlo feminino.

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