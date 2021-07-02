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Aída dos Santos, ex-atleta olímpica, tem busto inaugurado em General Severiano pelo Botafogo

Além de ser multicampeã pelo Alvinegro, o quarto lugar de Aída no salto em altura, em Tóquio 1964, foi o melhor resultado das mulheres brasileiras até Atlanta 1996...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 21:12

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 21:12
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite desta quinta-feira, a ex-atleta olímpica e multicampeã pelo Botafogo Aída dos Santos teve o busto inaugurado na sede de General Severiano. O presidente do clube, Durcesio Mello, o vice-presidente, Vinícius Assumpção, a filha e campeã pelo alvinegro no vôlei Valeskinha e o ídolo Maurício também estiveram na cerimônia.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoNa carreira, Aída participou de dois jogos olímpicos. O primeiro foi em Tóquio, no Japão, no ano de 1964, quando conquistou o quarto lugar no salto em altura feminino. Já o segundo aconteceu em 1968, na Cidade do México, quando ficou na 20ª posição do pentatlo feminino.
> Veja a tabela da Série B
Segundo o site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o quarto lugar de Aída dos Santos no salto em altura, em Tóquio 1964, foi o melhor resultado das mulheres brasileiras até Atlanta 1996. Aída, inclusive, foi a única mulher a integrar a delegação nacional naquela edição do evento. Quatro anos mais tarde, na Cidade do México, ela mostrou ser uma atleta completa e participou da prova de pentatlo.

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