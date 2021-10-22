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futebol

Aguirre não esconde a tristeza após empate do Internacional

Treinador não escondeu o jogo após outro tropeço do Colorado no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 23:07

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 23:07

Crédito: Divulgação / Internacional
A chateação tomou conta do Internacional após o duelo contra o Red Bull Bragantino. O Colorado vencia por 1 a 0 até o último minuto quando sofreu o empate.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na coletiva de imprensa, o técnico Diego Aguirre não escondeu a sua irritação e revelou que o elenco está muito triste.
‘Estamos tristes, se vão dois pontos muito importantes. Sentimos esse empate como se fosse uma derrota’, avaliou.
Recuperação
No fim de semana, o Internacional volta a campo para encarar o Corinthians, no estádio Beira-Rio.

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