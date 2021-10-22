Aguirre não esconde a tristeza após empate do Internacional

Crédito: Divulgação / Internacional

A chateação tomou conta do Internacional após o duelo contra o Red Bull Bragantino. O Colorado vencia por 1 a 0 até o último minuto quando sofreu o empate.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Diego Aguirre não escondeu a sua irritação e revelou que o elenco está muito triste.

‘Estamos tristes, se vão dois pontos muito importantes. Sentimos esse empate como se fosse uma derrota’, avaliou.

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