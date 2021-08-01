Aguirre admite que Internacional não foi bem contra o Cuiabá

Crédito: (Ricardo Duarte/Internacional

O sábado foi de frustração para o Internacional. Após uma semana livre para treinamentos, Aguirre e Cia não conseguiram render diante do Cuiabá e o confronto terminou sem gols.

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Na coletiva de imprensa, o treinador não fugiu das perguntas e, deixou claro que o seu time não merecia sair de campo com a vitória.

‘Não jogamos bem. Eu fico um pouco surpreso, pois tinha outra expectativa. Tinha a expectativa que o time continuava evoluindo e que as coisas boas dos jogos anteriores iríamos apresentar hoje. Mas, lamentavelmente, não aconteceu e não pudemos em nenhum momento superar o rival. Claramente, não merecíamos a vitória. Diferente dos jogos anteriores, que merecíamos outro resultado’, analisou o treinador