Agüero passa mal em jogo do Barcelona, e imprensa espanhola diz que atacante teve arritmia cardíaca

Crédito: PAU BARRENA / AFP

Substituído no primeiro tempo do empate do Barcelona com o Alavés, no último sábado, pela La Liga, após passar mal, o atacante Sergio Agüero foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca, segundo a imprensa espanhola. O argentino foi levado ao hospital após a partida, onde realizou exames.Segundo o jornal "Sport", Agüero passará por novos exames, desta vez mais aprofundados, para continuar analisando seu estado de saúde. O jogador passa bem no momento e, segundo a rádio "COPE", já conta com o apoio dos familiares. O atleta teve um problema parecido quando tinha 12 anos.

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Kun, certamente, será desfalque para o duelo contra o Dínamo de Kiev, na próxima terça-feira, pela Champions League, e é inimaginável pensar que esteja à disposição para o confronto com o Celta de Vigo, no próximo domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.