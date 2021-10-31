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Agüero passa mal em jogo do Barcelona, e imprensa espanhola diz que atacante teve arritmia cardíaca

Argentino foi levado ao hospital após empate contra o Alavés, onde realizou exames. Jogador, que fará novos testes, passa bem e já conta com o apoio de familiares...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 10:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 10:07
Crédito: PAU BARRENA / AFP
Substituído no primeiro tempo do empate do Barcelona com o Alavés, no último sábado, pela La Liga, após passar mal, o atacante Sergio Agüero foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca, segundo a imprensa espanhola. O argentino foi levado ao hospital após a partida, onde realizou exames.Segundo o jornal "Sport", Agüero passará por novos exames, desta vez mais aprofundados, para continuar analisando seu estado de saúde. O jogador passa bem no momento e, segundo a rádio "COPE", já conta com o apoio dos familiares. O atleta teve um problema parecido quando tinha 12 anos.
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Kun, certamente, será desfalque para o duelo contra o Dínamo de Kiev, na próxima terça-feira, pela Champions League, e é inimaginável pensar que esteja à disposição para o confronto com o Celta de Vigo, no próximo domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.
Contratado pelo Barcelona para esta temporada, após deixar o Manchester City ao final de seu contrato, Agüero fazia apenas seu quinto jogo desde que chegou ao clube catalão. Na pré-temporada, o argentino sofreu uma lesão na panturrilha, que atrasou sua estreia. O atacante marcou um gol, no clássico com o Real Madrid.

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