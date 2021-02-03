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futebol

Aguero e Messi podem atuar juntos no Barça na próxima temporada

Atacante do Manchester City termina seu contrato ao final desta temporada, não deve renovar, está em contato com candidatos à presidência do Barcelona, mas quer Messi...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 09:53

LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 09:53
Crédito: Aguero e Messi podem atuar juntos no Barcelona (Bruno Haddad/Cruzeiro
Sergio Aguero está disposto a jogar pelo Barcelona na próxima temporada desde que a permanência de Messi seja garantida, segundo o programa “Què Thi Jugues”. O centroavante de 32 anos termina seu contrato com o Manchester City ao final desta campanha e já está em contato com candidatos à presidência da equipe catalã.Nesta temporada, o argentino tem tido minutos limitados dentro de campo por conta de diversas lesões e, mais recentemente, por ter sido infectado pela Covid-19. Recuperado, Pep Guardiola não deu prazo para o retorno do atleta por conta da falta de ritmo após sete jogos ausentes da relação do espanhol.
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Aguero e Messi possuem uma ótima relação, são amigos fora dos gramados, sendo que o jogador do Barça é padrinho do filho atacante, e atuam juntos na seleção argentina. O clube blaugrana também sente a falta de um centroavante desde a saída de Luis Suárez e o artilheiro do Manchester City pode ser a solução da próxima época.

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