Aguero e Messi podem atuar juntos no Barça na próxima temporada

Sergio Aguero está disposto a jogar pelo Barcelona na próxima temporada desde que a permanência de Messi seja garantida, segundo o programa “Què Thi Jugues”. O centroavante de 32 anos termina seu contrato com o Manchester City ao final desta campanha e já está em contato com candidatos à presidência da equipe catalã.Nesta temporada, o argentino tem tido minutos limitados dentro de campo por conta de diversas lesões e, mais recentemente, por ter sido infectado pela Covid-19. Recuperado, Pep Guardiola não deu prazo para o retorno do atleta por conta da falta de ritmo após sete jogos ausentes da relação do espanhol.