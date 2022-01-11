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Água Santa x Palmeiras: veja provável escalação do Verdão e onde assistir ao jogo pela Copinha

Equipes se enfrentam neste sábado, às 15h15, em Diadema, pela competição de base. Alviverde busca terceira vitória na fase de grupos para garantir a liderança no grupo...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 21:23

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 21:23

Depois de golear o Assu-RN e vencer o Real Ariquemes-RO, o Palmeiras volta a campo com desfalques, nesta terça-feira, às 15h15, para enfrentar o Água Santa pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo será realizado novamente em Diadema, que é a sede do Grupo 28. Já classificados, os times brigam para saber que ficará com a liderança.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
O Verdão segue com três ausências importantes: Pedro Bicalho, que já havia sido baixa no primeiro jogo, além do zagueiro Lucas Freitas e do goleiro Mateus. Todos testaram positivo para Covid-19, estão assintomáticos e em isolamento. Todos eles só devem voltar nas fases seguintes do torneio.
Os outros desfalques são: o zagueiro Michel e o atacante Daniel, que seguem se recuperando de lesão. Além do zagueiro Jhow, o meio-campista Bruno Menezes e o atacante Kevin, que estão sendo observados pela comissão técnica do profissional, que tem feito a pré-temporada na Academia de Futebol.
Endrick, estrela da competição até aqui, é outro que tem treinado com o profissional e pode ser ausência na equipe da Copinha. Mesmos casos do zagueiro Naves e do atacante Giovani. A tendência é que eles retornem ao elenco de base na fase de mata-mata. Com os casos de Covid-19 na equipe principal, o Palmeiras deve seguir contando com esses jovens para Abel.Confira as informações da partida:
ÁGUA SANTA X PALMEIRAS
Local: Estadio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes, Diadema (SP)Data/Horário: 11/1/2022, às 15h15 (de Brasília)Árbitro: Camilo Morais ZarpelãoAssistentes: Luiz Fernando de Moraes e Marcos de Andrade RossiOnde acompanhar: SporTV
PALMEIRASKaique; Talisca, Ruan Santos e Ian; Garcia, Fabinho, Jhonatan, Luís Guilherme e Vanderlan; Gabriel Silva e Vitinho. Técnico: Paulo Victor Gomes.
Pendurados: Lucas Freitas, Endrick, Giovani, Jhonatan, Talisca e IanDesfalques: Pedro Bicalho, Mateus e Lucas Freitas (Covid-19), Michel e Daniel (em recuperação)Dúvidas: Endrick, Giovani, Naves, Jhow, Bruno Menezes e Kevin (treinando com o profissional)
Crédito: PalmeirasvaienfrentaroÁguaSantapelaliderançadoGrupo28daCopinha(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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