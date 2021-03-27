'Agradeço principalmente ao cruzeiro', diz Vanessinha após convocação para a seleção brasileira

Um dos grandes destaques do Cruzeiro na temporada 2020, a atacante Vanessinha celebra a convocação para a Seleção Brasileira Feminina de futebol. O anúncio foi feito esta semana pela técnica Pia Sundhage, que informou a lista das 24 atletas chamadas para um período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis, Rio de Janeiro.
Vice-líder na artilharia do time, com 18 gols em 37 jogos nos últimos dois anos, e artilheira do último Campeonato Mineiro com cinco gols, Vanessinha enalteceu o trabalho no time celeste e o excelente momento de sua carreira. -Primeiramente eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, por mais uma vez poder vestir a camisa da seleção. Acho que este é o sonho de toda jogadora. E quando você chega lá você tem que dar o seu melhor, para tentar permanecer. Espero contribuir com o meu futebol, com a minha força de vontade. Agradeço também aos clubes em que passei e principalmente ao Cruzeiro, que vem sempre me ajudando, me abriu as portas, e onde eu pude aparecer mais nos jogos, onde as pessoas puderam me conhecer mais. Se não fosse por todos eu não estaria aqui, e não estaria na seleção. Estou muito feliz e espero honrar e respeitar a camisa da seleção e dar o meu melhor, sempre- afirmou a jogadora de 24 anos.
Em setembro do ano passado, a meia-atacante do Cruzeiro já tinha sido chamada para um período de treinos com a seleção principal. Vanessinha também tem passagens pela base verde amarela, com convocações para a seleção Sub-17 e Sub-20. A atleta se apresentará na Granja Comary para atividades entre os dias 5 e 13 de abril.
Depois dos trabalhos na Seleção Brasileira, Vanessa retorna ao Cruzeiro e seguirá com a preparação para a primeira partida do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O time estrelado faz sua estreia diante do Real Brasília no dia 18 de abril, às 18h, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.