'Agradeço principalmente ao cruzeiro', diz Vanessinha após convocação para a seleção brasileira

Vice-líder na artilharia do time, com 18 gols em 37 jogos nos últimos dois anos, e artilheira do último Campeonato Mineiro com cinco gols, Vanessinha enalteceu o trabalho no time celeste e o excelente momento de sua carreira. -Primeiramente eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, por mais uma vez poder vestir a camisa da seleção. Acho que este é o sonho de toda jogadora. E quando você chega lá você tem que dar o seu melhor, para tentar permanecer. Espero contribuir com o meu futebol, com a minha força de vontade. Agradeço também aos clubes em que passei e principalmente ao Cruzeiro, que vem sempre me ajudando, me abriu as portas, e onde eu pude aparecer mais nos jogos, onde as pessoas puderam me conhecer mais. Se não fosse por todos eu não estaria aqui, e não estaria na seleção. Estou muito feliz e espero honrar e respeitar a camisa da seleção e dar o meu melhor, sempre- afirmou a jogadora de 24 anos.