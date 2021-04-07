Agnaldo Timóteo dará nome a calçadão do Estádio Nilton Santos

Na última segunda-feira, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que dá o nome de Agnaldo Timóteo ao calçadão localizado em frente ao Estádio Nilton Santos, mais precisamente no Setor Norte, ao lado de uma bilheteria (foto acima).
A lei foi sancionada pela Prefeitura do Rio. O autor do projeto é o vereador Cesar Maia, ex-prefeito da cidade e torcedor do Botafogo, com apoio de outros vereadores, assinantes como coautores da proposta.
Aos 84 anos e nascido em Caratinga (MG), Agnaldo Timóteo morreu na manhã do último sábado. O cantor, político e torcedor ilustre do Botafogo foi vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, desde o dia 17 de março.