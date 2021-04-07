futebol

Agnaldo Timóteo dará nome a calçadão do Estádio Nilton Santos

Cantor, que morreu no último sábado, será homenageado em espaço no Setor Norte do estádio alvinegro; vereadores do Rio de Janeiro votaram proposta na última segunda-feira...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 11:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 11:59
Crédito: Sergio Santana
Na última segunda-feira, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que dá o nome de Agnaldo Timóteo ao calçadão localizado em frente ao Estádio Nilton Santos, mais precisamente no Setor Norte, ao lado de uma bilheteria (foto acima).
A lei foi sancionada pela Prefeitura do Rio. O autor do projeto é o vereador Cesar Maia, ex-prefeito da cidade e torcedor do Botafogo, com apoio de outros vereadores, assinantes como coautores da proposta.
Aos 84 anos e nascido em Caratinga (MG), Agnaldo Timóteo morreu na manhã do último sábado. O cantor, político e torcedor ilustre do Botafogo foi vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, desde o dia 17 de março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo: previsões de maio de 2026 para o signo de Touro
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF

