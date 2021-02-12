Agente revela acordo entre Ismaila Sarr, do Watford, e Liverpool

Thierno Seydi, empresário de Ismaila Sarr, atacante do Watford, afirmou que o jogador tinha um acordo para se transferir ao Liverpool na última janela de verão da Europa. Em entrevista à “Pan African Football”, o agente revelou que os Reds não tiveram condições de pagar os 35 milhões de libras (R$ 259 milhões) e que o Manchester United teve uma oferta de empréstimo recusada.- Com o Liverpool, nós chegamos no estágio em que só faltava a assinatura do contrato. Estava tudo acertado, o salário, a duração do vínculo. Até pedi ao Mane que lhe arranjasse um apartamento. No final, o clube não conseguiu colocar o dinheiro na mesa para finalizar o negócio. No último momento, o Manchester United ofereceu uma proposta de empréstimo sem opção de compra e o Watford recusou.