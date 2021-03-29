Advogado emite suas impressões sobre caso no STJD envolvendo Juazeirense e Sport

Crédito: Confronto aconteceu no Estádio Adauto Pinheiro, em Juazeiro (Anderson Stevens/Divulgação/Sport

No último dia 10 de março, Juazeirense e Sport atuaram pela primeira fase da Copa do Brasil onde, diante de vários eventos que paralisaram a partida que terminou 3 a 2 para o time baiano, o Leão da Ilha foi eliminado da competição fazendo diversas reclamações acerca do contexto em que se deu a queda. >Como ficaram os confrontos da Copa do BrasilQuase vinte dias após a realização da partida, o caso que foi comentado pelo advogado Victor Amado segue sob análise do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Segundo a análise do caso feita por Victor, o ponto central da questão seria obter a comprovação de que houve algum tipo de "sabotagem" por parte do Juazeirense em relação aos problemas de iluminação. Elemento esse que fez o confronto demorar quase três horas desde seu início até a declaração de encerramento.

- De fato aconteceu uma situação inusitada em que houve a constatação na súmula onde há a presunção de veracidade. Daí, o Sport precisaria comprovar a suposta sabotagem e, existindo ela, condenando o Juazeirense buscando suporte no Artigo 22 do Regulamento Geral de Competições. O caminho seria esse, a tentativa de comprovar a sabotagem. O Sport já fez uma notícia de infração, que é o que cabe, em um pedido para que analisem a irregularidade onde há a necessidade de comprovação. Com relação as condenações como perda de pontos, exclusão da competição, isso vai de acordo com os fatos apurados.