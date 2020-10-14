Adversários da semana, São Paulo e Palmeiras inspiraram reforma no Fortaleza

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira diante do São Paulo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece em casa, no estádio Alcides Santos, mais conhecido como Pici, que segue sendo reformado e tem previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2021, com foco na modernização do centro de treinamento, inspirado nas estruturas de São Paulo e Palmeiras.

Para isso, Paz fez um tour pelos principais centros de treinamentos do país, entre eles os do São Paulo, onde Ceni atuou por 25 anos, e o Palmeiras, que reformou recentemente toda a sua estrutura e a transformou em uma das mais modernas do país. Os dois clubes são adversários do Leão nesta semana: além desta quarta, contra o Tricolor paulista, no domingo o jogo será contra o Alviverde, pelo Campeonato Brasileiro, ambos na Arena Castelão.- O São Paulo foi uma referência pelo fato do Ceni ter atuado a vida toda lá, e a Academia de Futebol do Palmeiras foi uma das últimas a ser modernizada, uma estrutura fantástica e que vimos de perto das oportunidades em que treinamos por lá. Além delas, nos espelhamos também em outros centros do país, com toda a experiência que o Ceni tem, fomos montando e adaptando com o que existe de mais avançado, tanto no formato quanto na questão de equipamento, no fluxo de pessoas e na acessibilidade para os atletas - explicou Paz.