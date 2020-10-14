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Adversários da semana, São Paulo e Palmeiras inspiraram reforma no Fortaleza

Estádio do Pici está em reformulação, e a ideia, baseada na experiência do técnico Rogério Ceni, é transformar o local em Centros de Excelências como os dos clubes paulistas...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 12:20

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 12:20

Crédito: Fortaleza entra em campo nesta quarta e no domingo, contra São Paulo e Palmeiras (Twitter/Fortaleza
O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira diante do São Paulo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece em casa, no estádio Alcides Santos, mais conhecido como Pici, que segue sendo reformado e tem previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2021, com foco na modernização do centro de treinamento, inspirado nas estruturas de São Paulo e Palmeiras.
A ideia do Tricolor de Aço é transformar o local em um moderno Centro de Excelência, e a sugestão partiu do técnico Rogério Ceni para o presidente Marcelo Paz, que aceitou a proposta e, ao lado do ex-goleiro e dos profissionais do clube cearense, começou a colocar o projeto em prática.
Para isso, Paz fez um tour pelos principais centros de treinamentos do país, entre eles os do São Paulo, onde Ceni atuou por 25 anos, e o Palmeiras, que reformou recentemente toda a sua estrutura e a transformou em uma das mais modernas do país. Os dois clubes são adversários do Leão nesta semana: além desta quarta, contra o Tricolor paulista, no domingo o jogo será contra o Alviverde, pelo Campeonato Brasileiro, ambos na Arena Castelão.- O São Paulo foi uma referência pelo fato do Ceni ter atuado a vida toda lá, e a Academia de Futebol do Palmeiras foi uma das últimas a ser modernizada, uma estrutura fantástica e que vimos de perto das oportunidades em que treinamos por lá. Além delas, nos espelhamos também em outros centros do país, com toda a experiência que o Ceni tem, fomos montando e adaptando com o que existe de mais avançado, tanto no formato quanto na questão de equipamento, no fluxo de pessoas e na acessibilidade para os atletas - explicou Paz.
Na opinião do presidente, para ter um bom CT, o Leão precisa se espelhar em modelos de alto nível.
- Hoje em dia, os clubes que se diferenciam dos demais são os que investem em estrutura, centros de excelência. Precisamos fazer isso em um curto espaço de tempo e continuarmos nosso crescimento. Não à toa, temos como referência os melhores no Brasil – finalizou.

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