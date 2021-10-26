Adversário do Botafogo, Goiás teve instabilidade recente e é a melhor defesa da Série B

Crédito: Rosiron Rodrigues – Goiás E.C.

O trigésimo segundo de 38 capítulos. Nesta terça-feira, o Botafogo tem mais um "jogo de seis pontos" na Série B do Brasileirão: enfrenta o Goiás na Serrinha às 21h30, pela 32ª rodada. O Alvinegro é o vice-líder da competição, enquanto o Esmeraldino chega na 4ª posição - três pontos separam as duas equipes.+ Goiás x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

Apesar da posição, o momento recente do Esmeraldino não necessariamente condiz com o lugar que o clube ocupa na classificação. A equipe comandada por Marcelo Cabo tem duas vitórias nos últimos sete jogos e passa por uma fase de instabilidade.

– O Goiás chega com duas vitórias nos últimos jogos e elas foram justamente em casa. Creio que é um ponto positivo jogar diante do seu torcedor, o time tem demonstrado mais vontade de jogar quando está em casa, mas eu não vejo que é um momento de confiança. O Goiás não está muito distante dos adversários que estão abaixo dele na tabela e o desempenho diante do Londrina (na última rodada) deixou muito a desejar. Não tem confiança e nem 'oba-oba' - explicou Victor Pinheiro, setorista do Esmeraldino no "Jornal OHoje", ao LANCE!.

Assim como na partida do primeiro turno - vencida pelo Esmeraldino no Nilton Santos -, o Goiás chega para a partida como a melhor defesa da Série B. Apesar da mesma alcunha, o contexto mudou: o Alviverde foi vazado 24 vezes em 31 vezes, mas a maioria destas com Marcelo Cabo.

O sistema ofensivo é uma das principais partes do Goiás. A equipe atua em 4-2-3-1 na maioria das vezes. Iago Dias e Alef Manga, os jogadores das pontas, ficam basicamente presos aos lados e tentam entradas em diagonal. Nicolás, o centroavante, sai muito da área para fazer pivôs justamente para permitir estas movimentações aos companheiros.

Quem comanda tudo isso é o meio-campista Elvis, que atuou no Botafogo em 2015. O camisa 10, maior assistente da Série B com nove passes para gol, é o responsável por ditar o ritmo do ataque.