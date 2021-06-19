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Adversário definido: Vasco enfrenta o América-MG nas oitavas de final do Brasileirão Feminino A2

CBF definiu os jogos da próxima fase da competição nacional, que serão realizados nos dias 27 de junho e 04 de julho. O primeiro jogo será com mando da equipe mineira...
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Publicado em 

19 jun 2021 às 14:29

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 14:29

Crédito: João Pedro Isidro/CRVG
A Confederação Brasileira de futebol (CBF) definiu os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Com isso, o Vasco terá pela frente o América-MG. Os duelos serão realizados nos dias 27 de junho e 04 de julho e o mando do primeiro jogo é da equipe mineira. Nesta sexta, o Cruz-Maltino derrotou o Brasil de farroupilha por 3 a 0 , fora de casa.
> Confira e simule a tabela do Brasileirão Feminino A2
Cabe ressaltar que as datas e os locais das partidas ainda não foram definidos pela entidade, e serão divulgados em breve. As Meninas da Colina terminaram a primeira fase na liderança do Grupo F, à frente do Athlético-PR, e justamente das adversárias das oitavas, a equipe do América-MG, que ficou em terceiro.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O Gigante da Colina terminou com 100% de aproveitamento, com quinze pontos em cinco vitórias, 12 gols feitos. A equipe até o momento sofreu apenas um gol na competição, no jogo diante do América-MG, na estreia. As quatro semifinalistas sobem para a elite do futebol feminino.
Confira os duelos das oitavas de final
Real Arquimedes (RO) x FluminenseBragantino x JC (AM)Athletico PR x UDA (AL)Vasco x América - MGAtlético MG x IrandubaESMAC x Aliança-GOCeará x Botafogo-PBFortaleza x Cresspom

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