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futebol

Adiantado: Botafogo paga salários de outubro a jogadores e funcionários

Com a ajuda do Sindeclubes, Alvinegro quita folha salarial que venceria na próxima semana...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 17:24
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo, pela primeira vez em 2020, está adiantado com os compromissos financeiros em relação ao elenco e funcionários. O clube de General Severiano quitou, na tarde desta sexta-feira, a folha salarial referente ao mês de outubro. A informação foi dada primeiramente pela "Rádio Tupi" e confirmada pelo LANCE!.
Os custos de outubro venceriam apenas em 9 de novembro, quinto dia útil do próximo mês, mas o Botafogo desbloqueou uma verba referente a diretos de transmissão que estava bloqueada e, assim, pagou a folha de forma adiantada.
Toda a operação foi feita ao lado do Sindeclubes, como vem acontecendo desde a metade do ano. A partir do desbloqueio de dinheiro nas Varas de Trabalho, o dinheiro é depositado diretamente nas contas dos colaboradores.
Em campo, o Botafogo enfrentará o Goiás neste sábado, às 17h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.

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