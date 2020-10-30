Adiantado: Botafogo paga salários de outubro a jogadores e funcionários

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo, pela primeira vez em 2020, está adiantado com os compromissos financeiros em relação ao elenco e funcionários. O clube de General Severiano quitou, na tarde desta sexta-feira, a folha salarial referente ao mês de outubro. A informação foi dada primeiramente pela "Rádio Tupi" e confirmada pelo LANCE!.

Os custos de outubro venceriam apenas em 9 de novembro, quinto dia útil do próximo mês, mas o Botafogo desbloqueou uma verba referente a diretos de transmissão que estava bloqueada e, assim, pagou a folha de forma adiantada.

Toda a operação foi feita ao lado do Sindeclubes, como vem acontecendo desde a metade do ano. A partir do desbloqueio de dinheiro nas Varas de Trabalho, o dinheiro é depositado diretamente nas contas dos colaboradores.