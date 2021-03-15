Adeus ao Ninho: Natan se apresenta ao Red Bull Bragantino nesta quarta

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A transferência de Natan para o Red Bull Bragantino está sendo finalizada nesta segunda, com as diretorias trocando os documentos. Revelado pelo Flamengo, o zagueiro se apresentará ao novo clube já nesta quarta-feira. O defensor será emprestado até dezembro de 2021, com uma cláusula que prevê a compra por parte do Braga caso o atleta entre em campo em 20 partidas ao longo do ano.

A informação do fim da "novela" foi confirmada pelo empresário Andre Cury ao LANCE!, sendo inicialmente publicada pelo jornalista Venê Casagrande, do UOL.Procurado pela reportagem, as diretorias de Flamengo e Red Bull Bragantino não se manifestaram. Natan disputou sua última partida pelo Flamengo no domingo, contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Integrado ao elenco principal em setembro de 2020, estreando por conta do surto de Covid-19 que atingiu o grupo profissional, Natan soma 18 partidas pelo Rubro-Negro, com 10 vitórias e quatro empates, em um gol marcado.