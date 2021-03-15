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futebol

Adeus ao Ninho: Natan se apresenta ao Red Bull Bragantino nesta quarta

Zagueiro deixará o Flamengo por empréstimo até o final da temporada, com cláusula que obriga a compra por parte do Red Bull Bragantino caso atinja um número mínimo de jogos...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 17:38
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A transferência de Natan para o Red Bull Bragantino está sendo finalizada nesta segunda, com as diretorias trocando os documentos. Revelado pelo Flamengo, o zagueiro se apresentará ao novo clube já nesta quarta-feira. O defensor será emprestado até dezembro de 2021, com uma cláusula que prevê a compra por parte do Braga caso o atleta entre em campo em 20 partidas ao longo do ano.
A informação do fim da "novela" foi confirmada pelo empresário Andre Cury ao LANCE!, sendo inicialmente publicada pelo jornalista Venê Casagrande, do UOL.Procurado pela reportagem, as diretorias de Flamengo e Red Bull Bragantino não se manifestaram. Natan disputou sua última partida pelo Flamengo no domingo, contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
Integrado ao elenco principal em setembro de 2020, estreando por conta do surto de Covid-19 que atingiu o grupo profissional, Natan soma 18 partidas pelo Rubro-Negro, com 10 vitórias e quatro empates, em um gol marcado.
Em relação a valores, o Flamengo pode receber um total de R$ 27 milhões. De imediato, o clube receberá R$ 5 milhões pelo empréstimo de Natan até dezembro. Ao fim da cessão, o Red Bull Bragantino terá que desembolsar mais R$ 22 milhões para contratá-lo em definitivo.

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