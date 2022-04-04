Ademir da Guia faz 80 anos, carrega a taça e canta música do título estadual do Palmeiras

Neste domingo, o Palmeiras comemorou o 24º título estadual de sua história ao bater o São Paulo por 4 a 0, no Allianz Parque, em uma virada épica. No entanto, o dia 3 de abril de 2022 também marcou os 80 anos de Ademir da Guia, maior ídolo do clube, que esteve presente na conquista do Paulistão.

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Dono de cinco campeonatos paulistas pelo Verdão (1963, 1966, 1972, 1974 e 1976) e jogador com mais partidas pelo clube (902), o ex-meia foi o responsável por carregar a taça do campeonato na cerimônia de abertura do duelo e teve a oportunidade de ser ovacionado por mais de 30 mil torcedores no dia de seu aniversário, antes mesmo de a bola rolar para a goleada palmeirense.

Com seus 80 anos, Ademir mostrou boa forma e chegou a dar alguns pequenos piques em campo embalado pela massa alviverde nas arquibancadas do Allianz Parque. O ídolo também chegou a falar com a torcida pelo áudio ambiente.