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Ademir da Guia faz 80 anos, carrega a taça e canta música do título estadual do Palmeiras

Ídolo histórico do Verdão, ex-jogador foi parte importante da conquista do Paulistão em seu aniversário...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 22:05

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 22:05

Neste domingo, o Palmeiras comemorou o 24º título estadual de sua história ao bater o São Paulo por 4 a 0, no Allianz Parque, em uma virada épica. No entanto, o dia 3 de abril de 2022 também marcou os 80 anos de Ademir da Guia, maior ídolo do clube, que esteve presente na conquista do Paulistão.
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Dono de cinco campeonatos paulistas pelo Verdão (1963, 1966, 1972, 1974 e 1976) e jogador com mais partidas pelo clube (902), o ex-meia foi o responsável por carregar a taça do campeonato na cerimônia de abertura do duelo e teve a oportunidade de ser ovacionado por mais de 30 mil torcedores no dia de seu aniversário, antes mesmo de a bola rolar para a goleada palmeirense.
Com seus 80 anos, Ademir mostrou boa forma e chegou a dar alguns pequenos piques em campo embalado pela massa alviverde nas arquibancadas do Allianz Parque. O ídolo também chegou a falar com a torcida pelo áudio ambiente.
No entanto, as homenagens não pararam por aí e Ademir ainda cumpriu um de seus desejos quando completasse oito décadas de vida. Em um vídeo para a TV Palmeiras, o ex-jogador disse que gostaria de cantar quando fizesse 80 anos. Ao lado dos cantores Cabal e Terra Preta, o Divino gravou a música "Desde Sempre Campeão", que foi feita em alusão ao 24º título paulista do clube.

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