Acionista do Botafogo, John Textor compra clube da segunda divisão da Bélgica

Após concluir a operação para a compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, o empresário estadunidense John Textor adquiriu mais um clube. Nesta quarta-feira, o RWD Molenbeek, da Bélgica, anunciou o acordo com o norte-americano de 56 anos.O RWD Molenbeek não deu detalhes da negociação, mas a imprensa local garante que Textor comprou 80% do clube. Atualmente, a equipe belga disputa a segunda divisão nacional e faz boa campanha no torneio, ocupando a terceira colocação.

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- Estamos muito ansiosos para trabalhar com o Sr. Textor, que tem uma grande paixão pelo futebol, pelo desenvolvimento de jovens talentos e pela base do RWDM - disse Thierry Dailly, presidente do RWD Molenbeek, que vai ficar com os 20% restantes das ações do clube.

Além do RWD Molenbeek e do Botafogo, John Textor também é um dos donos do Crystal Palace, que disputa a Premier League. O empresário chegou a tentar comprar parte do Benfica em 2021, mas o clube lusitano não aceitou a oferta.

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- Graças a este investimento, o RWDM poderá continuar se profissionalizando e conseguir realizar suas ambições futuras. A chegada de John Textor ao capital social do clube ajudará a desenvolver a equipe, a infraestrutura do clube e as categorias de base - disse RWD Molenbeek em comunicado.