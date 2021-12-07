Acesso Total: Durcesio diz que plano do CT do Botafogo é separar base do profissional e almeja obras no anexo

O tão sonhado centro de treinamentos do Botafogo, que está em construção e ainda não tem data para ser inaugurado, será contemplado para as categorias de base. Pelo menos foi o que garantiu Durcesio Mello em uma conversa com Kanu e Joel Carli, dupla de zagueiros campeã da Série B do Brasileirão.+ Primeiro alvo: Breno é oferecido, agrada e Botafogo deve abrir negociações para 2022

O papo foi revelado no quarto episódio de "Acesso Total", série produzida pela 'Globo' que mostra os bastidores da temporada do Alvinegro. Durante um treinamento, os dois defensores questionam o presidente sobre o CT.

Durcesio afirma que o local será exclusivo para os times inferiores, com a equipe profissional realizando atividades pontuais por ali. Por outro lado, o presidente garantiu que a ideia é reformar completamente o campo anexo do Estádio Nilton Santos, local de treinamento do time principal.

Kanu: Mas o CT é muito dinheiro, né?Carli: E o CT?Durcesio: O CT não é para vocês. É pra base. O que eu vou fazer é, saindo o CT, eu vou mudar isso tudo (campo anexo, local onde os jogadores treinam).Kanu: Mas por quê?Durcesio: Porque a ideia é separar a base de vocês. Vocês irem lá uma vez por semana treinar, uma coisa assim...

O campo anexo é constante alvo de críticas por parte dos torcedores nas redes sociais. Uma das prioridades da diretoria do Botafogo para a próxima temporada é melhorar o gramado do local.