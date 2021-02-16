futebol

Acertado com o São Paulo, Bruno Rodrigues se despede da Ponte Preta

Atacante de 23 anos tem empréstimo encaminhado com o Tricolor e já chega com o aval do novo técnico Hernán Crespo. No Instagram, jogador se despediu do clube de Campinas
Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 15:43

Crédito: Divulgação/Ponte Preta
Com empréstimo para o São Paulo encaminhado, o atacante Bruno Rodrigues se despediu da Ponte Preta na tarde desta terça-feira (16), por meio de uma postagem no Instagram. - Foi apenas uma temporada, mas o bastante pra saber que sentirei falta. A Ponte Preta marcou minha ainda curta carreira de uma forma muito especial - escreveu Bruno Rodrigues. No decorrer do texto, Bruno comenta sobre o novo desafio que terá na carreira, mas sem citar diretamente o São Paulo. Ele passou por exames médicos e assinou contrato de empréstimo com o Tricolor até dezembro de 2021. Na Macaca, Bruno fez 11 gols e deu 12 assistências em 47 jogos no ano.- Mas esse ciclo, por enquanto, se encerra. É hora de buscar novos desafios, me testar ainda mais como atleta e seguir nessa constante evolução. Agora, enfrentarei um dos maiores desafios da minha carreira, com a certeza de que estou pronto e que entrarei em campo com a mesma vontade de sempre - finalizou o jogador.
O possível reforço do São Paulo começou na base do Athletico e atuou emprestado por Joinville, Doxa, do Chipre, e Paraná até ser adquirido em definitivo pelo Tombense, que o cedeu à Ponte Preta na temporada passada.
VEJA A DESPEDIDA DE BRUNO RODRIGUES DA PONTE PRETA

Tópicos Relacionados

ponte preta
Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

