Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Acertado com o Santos, Carille chega ao Brasil: 'Fazer um grande trabalho'

Técnico desembarcou em São Paulo na tarde desta terça e falou sobre contato com o Peixe...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 17:08

Crédito: Divulgação
O técnico Fábio Carille já chegou ao Brasil. Apalavrado com o Santos, o treinador deve se reunir com a diretoria santista para acertar os últimos detalhes e assinar o contrato válido até dezembro de 2022, sem multa rescisória, como foi com Fernando Diniz.
- Acabei de falar com meu empresário. Existe, sim, uma conversa com o presidente Rueda, mas tudo muito novo. Vou me encontrar com as pessoas que cuidam da minha carreira para cuidar melhor de tudo isso - disse o novo comandante do Alvinegro.O treinador já fala como técnico do Santos. Fábio Carille elogiou os reforços que chegaram como Diego Tardelli e Léo Baptistão, que estreou contra o Cuiabá.
- É um clube que se fortaleceu nos últimos dias, chegando Tardelli, Baptistão, o zagueiro Velásquez. Dei uma olhada no aeroporto sobre tudo isso quando vi a possibilidade que existia. É chegar e fazer um grande trabalho com o entendimento de todos para que o Santos melhore - comentou.
O auxiliar Marcelo Fernandes comanda o treino do Peixe nesta terça-feira, mas a expectativa é que Carille esteja no CT Rei Pelé para conversar com os atletas já nesta quarta-feira (8). A diretoria tem pressa pela situação delicada que o clube vive no Brasileirão. No sábado o duelo é contra o Bahia, na Vila.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados