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Acabou de novo: torcida do Botafogo esgota carga extra de ingressos para jogo contra o Juventude

Carga para setor Oeste Superior B do Estádio Nilton Santos não ficou disponível nem por 24 horas; expectativa é por mais de 35 mil torcedores em partida do Brasileirão...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 17:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 17:43
A diretoria abriu um novo setor do Estádio Nilton Santos e a torcida do Botafogo esgotou a carga de ingressos disponíveis menos de 24 horas depois. As entradas para a parte Oeste Superior B foram totalmente adquiridas pelos botafoguenses para a partida contra o Juventude, neste domingo, pela 4ª rodada do Brasileirão.+ Adversário do Botafogo, Juventude tem problemas na defesa e desfalques no comando do ataque
O clube concluiu as obras nesta parte do estádio, localizada na parte esquerda do Setor Oeste. Antes, nem todas as cadeiras estavam colocadas. Diante da alta demanda por ingressos, a diretoria acelerou as obras por ali e disponibilizou mais 1.650 entradas.
A expectativa do Glorioso é de um público acima de 35 mil pessoas, o que colocaria a partida como um dos dez maiores públicos da história do Estádio Nilton Santos.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Os ingressos iniciais foram esgotados na quarta-feira. Enquanto isso, o "Camisa 7", programa de sócio-torcedor do Alvinegro, segue em crescimento.
Crédito: TorcidadoBotafogonoEstádioNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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