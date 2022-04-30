Acabou de novo: torcida do Botafogo esgota carga extra de ingressos para jogo contra o Juventude

A diretoria abriu um novo setor do Estádio Nilton Santos e a torcida do Botafogo esgotou a carga de ingressos disponíveis menos de 24 horas depois. As entradas para a parte Oeste Superior B foram totalmente adquiridas pelos botafoguenses para a partida contra o Juventude, neste domingo, pela 4ª rodada do Brasileirão.+ Adversário do Botafogo, Juventude tem problemas na defesa e desfalques no comando do ataque

O clube concluiu as obras nesta parte do estádio, localizada na parte esquerda do Setor Oeste. Antes, nem todas as cadeiras estavam colocadas. Diante da alta demanda por ingressos, a diretoria acelerou as obras por ali e disponibilizou mais 1.650 entradas.

A expectativa do Glorioso é de um público acima de 35 mil pessoas, o que colocaria a partida como um dos dez maiores públicos da história do Estádio Nilton Santos.

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Os ingressos iniciais foram esgotados na quarta-feira. Enquanto isso, o "Camisa 7", programa de sócio-torcedor do Alvinegro, segue em crescimento.