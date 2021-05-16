Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel x Mancini: técnicos estrearam quase juntos, mas português tem 12 jogos a mais
futebol

Abel x Mancini: técnicos estrearam quase juntos, mas português tem 12 jogos a mais

Sob o comando do português, Verdão fez 56 jogos, enquanto Alvinegro entrou em campo 44 vezes desde a troca de treinador...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras vai enfrentar, neste domingo (16), o Corinthians, pela semifinal do Paulistão. O confronto marca, também, o reencontro de Abel Ferreira com Vagner Mancini, dois treinadores que estrearam por suas respectivas equipes com apenas 21 dias de diferença, mas que possuem quantidades de jogos consideravelmente diferentes.O técnico do Alvinegro fez sua primeira partida no dia 14 de outubro de 2020, contra o Athletico Paranaense, e, apesar de ótimos resultados no início, não conseguiu manter o bom rendimento ao longo dos 44 jogos que esteve no comando da equipe, não conseguindo a classificação para a Libertadores e sendo eliminado na fase de grupos da Sul-Americana.O português, por sua vez, iniciou sua caminhada pelo Verdão no dia 5 de novembro e, desde então, o time entrou em campo 54 vezes, atingindo o número máximo de jogos na temporada passada. Neste período, também, o treinador foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.
Além disso, Abel e Mancini se enfrentaram duas vezes, e o palmeirense levou vantagem. No primeiro encontro, o Maior Campeão Nacional teve uma grande atuação e conseguiu vencer por 4 a 0. No embate mais recente, o Alviverde saiu na frente, abrindo 2 a 0 no placar, mas tomou o empate.
O confronto entre Palmeiras e Corinthians, pela semifinal do Paulistão, está marcado para este domingo (16), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados