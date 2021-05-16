Abel x Mancini: técnicos estrearam quase juntos, mas português tem 12 jogos a mais

O Palmeiras vai enfrentar, neste domingo (16), o Corinthians, pela semifinal do Paulistão. O confronto marca, também, o reencontro de Abel Ferreira com Vagner Mancini, dois treinadores que estrearam por suas respectivas equipes com apenas 21 dias de diferença, mas que possuem quantidades de jogos consideravelmente diferentes.O técnico do Alvinegro fez sua primeira partida no dia 14 de outubro de 2020, contra o Athletico Paranaense, e, apesar de ótimos resultados no início, não conseguiu manter o bom rendimento ao longo dos 44 jogos que esteve no comando da equipe, não conseguindo a classificação para a Libertadores e sendo eliminado na fase de grupos da Sul-Americana.O português, por sua vez, iniciou sua caminhada pelo Verdão no dia 5 de novembro e, desde então, o time entrou em campo 54 vezes, atingindo o número máximo de jogos na temporada passada. Neste período, também, o treinador foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.