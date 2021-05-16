Abel x Mancini: técnicos estrearam quase juntos, mas português tem 12 jogos a mais

O Palmeiras vai enfrentar, neste domingo (16), o Corinthians, pela semifinal do Paulistão. O confronto marca, também, o reencontro de Abel Ferreira com Vagner Mancini, dois treinadores que estrearam por suas respectivas equipes com apenas 21 dias de diferença, mas que possuem quantidades de jogos consideravelmente diferentes.O técnico do Alvinegro fez sua primeira partida no dia 14 de outubro de 2020, contra o Athletico Paranaense, e, apesar de ótimos resultados no início, não conseguiu manter o bom rendimento ao longo dos 44 jogos que esteve no comando da equipe, não conseguindo a classificação para a Libertadores e sendo eliminado na fase de grupos da Sul-Americana.O português, por sua vez, iniciou sua caminhada pelo Verdão no dia 5 de novembro e, desde então, o time entrou em campo 54 vezes, atingindo o número máximo de jogos na temporada passada. Neste período, também, o treinador foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.
Além disso, Abel e Mancini se enfrentaram duas vezes, e o palmeirense levou vantagem. No primeiro encontro, o Maior Campeão Nacional teve uma grande atuação e conseguiu vencer por 4 a 0. No embate mais recente, o Alviverde saiu na frente, abrindo 2 a 0 no placar, mas tomou o empate.
O confronto entre Palmeiras e Corinthians, pela semifinal do Paulistão, está marcado para este domingo (16), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.