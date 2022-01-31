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Abel vê vitória importante para 'tirar peso' após estreia do Fluminense e explica ausência de Ganso

Meia ficou fora até do banco de reservas no triunfo sobre o Madureira, por 1 a 0, em Volta Redonda, neste domingo...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 21:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 21:23
Depois de um início decepcionante com uma derrota, o Fluminense conquistou a primeira vitória da temporada 2022. Neste domingo, o Tricolor bateu o Madureira por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e somou três pontos no Campeonato Carioca. Após a partida, o técnico Abel Braga falou em entrevista coletiva sobre a importância do resultado para o ânimo do time e da torcida.- Antes do gol, nós já vínhamos jogando com um volante, quando subimos o Felipe (Melo) no intervalo. Depois, na saída do André, ficou o Nathan, e depois o Arias. É um movimento do jogo, achamos que era oportuno. Importante que tira um peso. Está igual para todo mundo, ninguém consegue render o que se espera. Resultados assim, muito 1 a 1, 0 a 0. E vamos seguindo. O importante é isso (vencer), saímos com uma vitória que dá moral, confiança, e tira um pouco o peso do primeiro jogo - analisou Abel.
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Chamou a atenção a ausência de Paulo Henrique Ganso na lista de relacionados do Flu para a partida. O treinador explicou a decisão e ressaltou que outros atletas do elenco também ficaram fora, respeitando quem está melhor durante os treinamentos.
- Pergunta do Ganso, mas não do Manoel. Eu revezei, tenho que revezar, não posso perder ninguém. Vocês não acompanharam o treino, mas o Arias fez um treino fantástico junto com o Cano. Eu fui somente justo. Vão ter que brigar pela posição. Cada jogo é uma história, cada três ou quatro dias muda. Vamos continuar trabalhando e confiando em todo mundo - afirmou.Uma das novidades foi a presença do goleiro Fábio pela primeira vez. Ele ficou fora da estreia por ter chegado depois do período de inscrições para a rodada, mas esteve no banco de reservas nesta noite. Abel optou por manter Marcos Felipe como titular e falou sobre a disputa na meta tricolor.
- Já falei isso para o meu treinador de goleiros. Eu não sou o treinador de goleiros, é o André (Carvalho). Por justiça, ele manteve o Marcos Felipe, e foram dois jogos impecáveis. O momento que ele disser: "Vamos colocar hoje esse ou aquele"... A equipe vai mudar, vamos jogar quinta, domingo, um clássico... Quem resolve isso é o André. No momento que ele falar tem que pôr esse ou aquele, tudo bem. Ou se quem está de titular começa a ter um rendimento mais baixo, eu falo: "Vamos trocar, quem você acha que deve entrar no lugar?" - completou.
Com o resultado, o time de Laranjeiras sobe para o quinto lugar, com três pontos. Na próxima rodada, encara o Audax Rio, na quinta-feira, às 21h, no Estádio Luso-Brasileiro.
Crédito: AbelBraga,duranteavitóriadoFluminensesobreoMadureira(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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