Abel revela que sentiu classificação do Palmeiras à final após pênalti perdido por Hulk

O Palmeiras avançou à final da Libertadores desta temporada depois de passar pelo Atlético-MG nas semifinais do torneio. Apesar de um primeiro jogo tenso, terminado em 0 a 0, Abel Ferreira já sentia um ar favorável ao seu time desde os 45 minutos iniciais do mata-mata.Segundo o treinador, o pênalti desperdiçado por Hulk - cobrado na trave - no primeiro tempo da partida de ida, no Allianz Parque, foi um sinal de que a classificação viria. O português, inclusive, comentou com os jogadores com intuito de motivá-los.

- A verdade é que há sinais. Quando o Hulk errou o pênalti, fiz questão de dizer aos meus jogadores: isto é um sinal, vai dar para nós. Quando você começa a acreditar nisso... Com o segundo jogo lá (no Mineirão) com torcedores, sabendo que aqui não teve, eu sabia que o lado emocional iria pesar - explicou em entrevista à Conmebol.A estratégia defensiva, bem sucedida nos confrontos contra o time mineiro, foi fundamental para o Palmeiras chegar à final da copa continental. Abel Ferreira não escondeu que a sorte esteve ao lado do Verdão, mas também destacou a consistência da equipe para alcançar o feito.

- Há uma coisa que nunca podemos nos esquecer, o futebol ainda é um jogo. No jogo, você também precisa do fator sorte. O futebol não é matemática. Não ganha quem gasta mais dinheiro ou os melhores jogadores. Normalmente, ganha quem tem a melhor equipe. Quem é mais consistente.

Essa é a segunda vez que o treinador chega à decisão da Libertadores em menos de um ano. Embora a responsabilidade seja a mesma, ele entende que agora terá a oportunidade de aproveitar mais o momento.

- Disse aos jogadores no segundo jogo contra o Atlético: aconteça o que acontecer, nós vamos à final e eu vou fazer o que não fiz da primeira vez, vou desfrutar do momento. Agradecer e desfrutar. A forma de desfrutar é dar o meu melhor, ajudar os meus jogadores e fazer tudo que eu puder para vencer jogo - afirmou.

A final da Libertadores 2021 entre Palmeiras e Flamengo acontece nesta sábado (27) às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.