Abel reconhece dificuldade para contar com Piquerez e Gabriel Veron no Mundial

O Palmeiras teve uma péssima notícia antes da vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa nesta terça-feira (1), pelo Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o ponta Gabriel Veron foram diagnosticados com Covid-19 e não viajarão com o grupo para a disputa do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (2). Após a partida, o técnico Abel Ferreira lamentou o fato e já antecipou as dificuldades para contar com a dupla na competição mais importante do ano para o Verdão. - Preocupa bastante (a situação dos dois jogadores). Gostaria muito de ter eles, mas não sabemos se será possível. O fato deles terem que ficar de quarentena, sem treinar, sem estarem com nós, focados e aí só eventualmente puderem viajar dificulta bastante.