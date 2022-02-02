Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Abel reconhece dificuldade para contar com Piquerez e Gabriel Veron no Mundial

Dupla foi diagnosticada com Covid-19 às vésperas de embarque para Abu Dhabi e ficará em São Paulo cumprindo quarentena...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 22:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 22:33
O Palmeiras teve uma péssima notícia antes da vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa nesta terça-feira (1), pelo Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o ponta Gabriel Veron foram diagnosticados com Covid-19 e não viajarão com o grupo para a disputa do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (2). Após a partida, o técnico Abel Ferreira lamentou o fato e já antecipou as dificuldades para contar com a dupla na competição mais importante do ano para o Verdão. - Preocupa bastante (a situação dos dois jogadores). Gostaria muito de ter eles, mas não sabemos se será possível. O fato deles terem que ficar de quarentena, sem treinar, sem estarem com nós, focados e aí só eventualmente puderem viajar dificulta bastante.
Abel aproveitou o fato para relembrar os motivos que o levam a sempre cobrar da diretoria a contratação de mais de uma peça importante por posição.
- Por isso desde o primeiro dia que cheguei no Palmeiras disse que precisava de dois jogadores fortes por posição. A expectativa que tem sobre nosso rendimento é fruto das conquistas que conseguimos. Temos que ter jogadores para corresponder as expectativas, nossas e das nossa torcida.TABELA
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados