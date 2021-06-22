Abel pede publicamente, e Palmeiras se aproxima de renovação com Willian Bigode

Depois de conquistar Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com Palmeiras, o atacante Willian, após ser pretendido por 11 clubes, está próximo de ter seu vínculo atual – que vence em 31 de dezembro deste ano – renovado para mais uma temporada. A informação foi divulgada em primeira mão pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.Logo após ter feito os dois gols do Palmeiras na vitória do último domingo (20), sobre o América-MG, William foi elogiado por Abel Ferreira:

– Feliz pelo Willian ter feito os gols que, além de ser um grande jogador, tem uma grande carreira e é um homem que me identifico. Homem com princípios. Família fantástica e ajuda os outros. Me pergunta onde tem que melhorar. É um exemplo para todos nós. É um ídolo que devemos seguir - comentou.O jogador está no Verdão desde 2017 e soma 54 gols em 213 partidas com a camisa alviverde. Willian foi um dos destaques da vitoriosa temporada do Palmeiras, sendo o terceiro artilheiro do time, com 17 gols, atrás apenas de Luiz Adriano e Raphael Veiga. Devido ao sucesso na equipe, surgiram rumores de um interesse no jogador de 34 anos do Fluminense, a pedido de Roger Machado.