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futebol

Abel pede publicamente, e Palmeiras se aproxima de renovação com Willian Bigode

Atacante e clube aceleram prorrogação de vínculo e atendem solicitação do treinador português
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LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 15:40

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 15:40

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de conquistar Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com Palmeiras, o atacante Willian, após ser pretendido por 11 clubes, está próximo de ter seu vínculo atual – que vence em 31 de dezembro deste ano – renovado para mais uma temporada. A informação foi divulgada em primeira mão pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.Logo após ter feito os dois gols do Palmeiras na vitória do último domingo (20), sobre o América-MG, William foi elogiado por Abel Ferreira:
– Feliz pelo Willian ter feito os gols que, além de ser um grande jogador, tem uma grande carreira e é um homem que me identifico. Homem com princípios. Família fantástica e ajuda os outros. Me pergunta onde tem que melhorar. É um exemplo para todos nós. É um ídolo que devemos seguir - comentou.O jogador está no Verdão desde 2017 e soma 54 gols em 213 partidas com a camisa alviverde. Willian foi um dos destaques da vitoriosa temporada do Palmeiras, sendo o terceiro artilheiro do time, com 17 gols, atrás apenas de Luiz Adriano e Raphael Veiga. Devido ao sucesso na equipe, surgiram rumores de um interesse no jogador de 34 anos do Fluminense, a pedido de Roger Machado.
A tendência é que clube e jogador confirmem a extensão do vínculo nos próximos dias.

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