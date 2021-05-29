Abel inicia Brasileirão podendo repetir feito de Cuca, campeão em 2016

Pouco mais de três meses depois da última rodada do Brasileirão 2020, a edição de 2021 do Campeonato Brasileiro vai começar. O Palmeiras terá seu primeiro jogo no próximo domingo (30) e Abel Ferreira dará seu primeiro passo rumo a uma marca rara e já incomum na vida do clube: permanecer no comando técnico do Verdão durante toda a competição.Com seis meses à frente da equipe, Abel já conquistou dois títulos e inicia a busca por mais um, dessa vez, em uma competição por pontos corridos. Com um aproveitamento de 61,2%, o técnico português pode se tornar o primeiro a iniciar e finalizar o torneio desde 2016, quando Cuca liderou o time e foi decacampeão, encerrando um tabu de 22 anos sem conquistar o nacional. Abel também encerrou uma seca de 22 anos com a conquista da América, na temporada passada.