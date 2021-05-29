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futebol

Abel inicia Brasileirão podendo repetir feito de Cuca, campeão em 2016

Técnico português pode ser o primeiro em quatro temporadas a começar e terminar o torneio no comando da equipe alviverde...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Pouco mais de três meses depois da última rodada do Brasileirão 2020, a edição de 2021 do Campeonato Brasileiro vai começar. O Palmeiras terá seu primeiro jogo no próximo domingo (30) e Abel Ferreira dará seu primeiro passo rumo a uma marca rara e já incomum na vida do clube: permanecer no comando técnico do Verdão durante toda a competição.Com seis meses à frente da equipe, Abel já conquistou dois títulos e inicia a busca por mais um, dessa vez, em uma competição por pontos corridos. Com um aproveitamento de 61,2%, o técnico português pode se tornar o primeiro a iniciar e finalizar o torneio desde 2016, quando Cuca liderou o time e foi decacampeão, encerrando um tabu de 22 anos sem conquistar o nacional. Abel também encerrou uma seca de 22 anos com a conquista da América, na temporada passada.
Contratado em março daquele ano, Cuca assumiu o Verdão após um início de temporada ruim de Marcelo Oliveira. Com 53 jogos no comando alviverde, o treinador comandou o Palmeiras em todas as 38 rodadas do torneio nacional. Desde então, o Palmeiras já teve sete treinadores que dividiram o comando da ao longo da competição – em 2018, com Roger Carvalho e Felipão, a equipe também conquistou o título do torneio nacional.Confira a lista de treinadores que comandaram o Palmeiras no Brasileirão nos últimos quatro anos:
2017 – Eduardo Baptista, Cuca e Alberto Valentim 2018 – Roger Machado e Felipão2019 – Felipão e Mano Menezes2020 – Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira.
No torneio nacional, o professor português fez 19 jogos até agora, com oito vitórias, cinco empates e seis derrotas, marcando 24 gols e sofrendo 15. Com isso, Abel tem um aproveitamento de quase 51%. Agora, ele poderá conduzir sua equipe durante 38 rodadas e adicionar a terceira taça em sua breve e muito vitoriosa gestão no Verdão, um desejo pessoal do treinador, fã de disputas nacionais.

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