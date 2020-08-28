Abel Hernández confirma acerto com o Internacional

Crédito: Divulgação/Hull City

O substituto de Paolo Guerrero chegou ao Beira-Rio. Trata-se de Abel Hernández, que confirmou à mídia uruguaia que fechou com o Internacional e vai assinar contrato por um ano.No bate-papo com a Rádio Sport 890, ele contou que bateu um papo com o técnico Eduardo Coudet e está animado para vestir a camisa do Colorado.

‘Chegar ao Brasil é o melhor que poderia acontecer neste momento. Admiro muito o Ronaldo. Quando o Coudet me ligou, disse que sim logo em seguida. Em uma semana vou estar pronto, me falta um pouco de futebol’, afirmou.

Em relação as características de jogo, o novo reforço do Inter garantiu que gosta de sair da área para ajudar na construção das jogadas.

“Meu forte é sair um pouco mais (da área). E ficar um pouco mais com a bola, mas vou me adaptar ao que pede o Chacho”, revelou Abel.