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Abel Hernández confirma acerto com o Internacional

Novo atacante do Colorado chega ao time do Beira-Rio e assina por um ano...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 17:18

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 17:18
Crédito: Divulgação/Hull City
O substituto de Paolo Guerrero chegou ao Beira-Rio. Trata-se de Abel Hernández, que confirmou à mídia uruguaia que fechou com o Internacional e vai assinar contrato por um ano.No bate-papo com a Rádio Sport 890, ele contou que bateu um papo com o técnico Eduardo Coudet e está animado para vestir a camisa do Colorado.
‘Chegar ao Brasil é o melhor que poderia acontecer neste momento. Admiro muito o Ronaldo. Quando o Coudet me ligou, disse que sim logo em seguida. Em uma semana vou estar pronto, me falta um pouco de futebol’, afirmou.
Em relação as características de jogo, o novo reforço do Inter garantiu que gosta de sair da área para ajudar na construção das jogadas.
“Meu forte é sair um pouco mais (da área). E ficar um pouco mais com a bola, mas vou me adaptar ao que pede o Chacho”, revelou Abel.
O seu último clube foi o Al Ahli-QA. Por lá, ele ficou uma temporada, onde jogou 18 partidas e anotou oito gols.

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