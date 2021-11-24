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futebol

Abel Ferreira revela conversa com Jorge Jesus antes da final de 2020

Técnico do Palmeiras foi jogador do ex-treinador do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 12:00

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 12:00

A dias de sua segunda final seguida de Copa Libertadores pelo Palmeiras, o técnico Abel Ferreira revelou, em entrevista ao canal oficial da Conmebol, uma conversa com Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo e campeão da Libertadores em 2019, antes da decisão da edição de 2020, na qual o Verdão triunfou sobre o Santos.Abel contou que recebeu apoio de seu compatriota e atual técnico do Benfica. Jorge Jesus disse que gostaria que um treinador português estivesse presente na final continental.
- No ano passado, no meio do nosso trajeto, o Jorge Jesus me enviou uma mensagem: 'Tem que estar um português na final'. Não nos falamos mais, mas temos um respeito e admiração.Questionado a respeito da torcida do ex-treinador do Flamengo na decisão de 2021, Abel desconversou, lembrando que foi treinado por ele nos tempos de jogador.
- Não sei (para quem ele vai torcer). Vai ter que perguntar para ele. Ele foi meu treinador. Eu o conheço muito melhor do que ele me conhece. É um grande treinador, mas somos pessoas completamente diferentes - disse.
Veja a entrevista de Abel Ferreira à Conmebol na íntregra:
Crédito: AbelFerreiraemaçãopeloPalmeiras(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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