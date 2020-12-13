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Abel Ferreira retorna ao Palmeiras em reapresentação do elenco na Academia de Futebol

Técnico português retomou as atividades presenciais no clube após passar 10 dias isolado em um hotel da capital paulista
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LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 15:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 15:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Como já virou rotina no Palmeiras desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do clube, o domingo pós-jogo foi de atividade na Academia de Futebol. Menos de 14 horas após vencer o Bahia pelo Brasileirão, o elenco se reapresentou nesta manhã (13) no CT, já para se preparar para o decisivo duelo diante do Libertad, na próxima terça-feira (15).
E a grande novidade do treino foi o retorno de Abel Ferreira, que comandou a atividade com os reservas no gramado, após passar por mais de 10 dias isolado em um hotel da capital paulista, recuperando-se da infecção do coronavírus.
Depois de assistir a três jogos do Verdão à distância, o português deve estar no banco de reservas para o duelo de volta das quartas de finais da Libertadores 2020, no Allianz Parque.
>> CONFIRA O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORESMarcos Rocha, Alan Empereur, Gabriel Silva, Gustavo Scarpa e Luan, que atuaram por menos de 45 minutos diante do tricolor baiano, participaram sem restrições da atividade ao lado dos reservas do Verdão. Zé Rafael, Danilo e Gabriel Veron, que não participaram da vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, também apareceram no gramado e devem voltar ao time titular alviverde diante do time paraguaio.
Lucas Lima também treinou, mas suspenso pelo cartão vermelho sofrido em Assunção, está fora do próximo e decisivo compromisso alviverde.
Abel Ferreira terá somente mais um treino para preparar e definir a equipe que entra em campo na terça-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, para decidir a vaga rumo às semifinais da Copa Libertadores 2020.

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