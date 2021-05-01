Abel Ferreira recusa Arábia por Palmeiras, mas não descarta Europa em futuro breve

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O técnico Abel Ferreira recebeu uma sondagem para trabalhar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última semana. Mesmo sendo financeiramente vantajoso, o interesse do clube de maior torcida no país árabe não foi levado adiante pelo português, que optou por manter-se focado no Palmeiras.

>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Palmeiras

Contudo, conforme informado primeiramente pelo repórter Bruno Andrade, do Uol, e confirmado pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!, o comandante alviverde não fecha as portas para possíveis clubes europeus que tentem abrir contato nos próximos meses. Há uma tendência de que, com o fim iminente da temporada do futebol na Europa, algumas equipes surjam como interessadas no trabalho de Abel Ferreira, e o técnico não negaria discutir este tipo de oportunidade.