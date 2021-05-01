Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel Ferreira recusa Arábia por Palmeiras, mas não descarta Europa em futuro breve
futebol

Abel Ferreira recusa Arábia por Palmeiras, mas não descarta Europa em futuro breve

Técnico português não levou conversas com o Al-Hilal adiante, mas não negaria discutir ofertas do seu continente de origem
...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 16:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O técnico Abel Ferreira recebeu uma sondagem para trabalhar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última semana. Mesmo sendo financeiramente vantajoso, o interesse do clube de maior torcida no país árabe não foi levado adiante pelo português, que optou por manter-se focado no Palmeiras.
>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Palmeiras
Contudo, conforme informado primeiramente pelo repórter Bruno Andrade, do Uol, e confirmado pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!, o comandante alviverde não fecha as portas para possíveis clubes europeus que tentem abrir contato nos próximos meses. Há uma tendência de que, com o fim iminente da temporada do futebol na Europa, algumas equipes surjam como interessadas no trabalho de Abel Ferreira, e o técnico não negaria discutir este tipo de oportunidade.
Abel Ferreira volta a comandar o Palmeiras neste domingo (2), contra o Santo André, no Canindé, pela décima rodada do Campeonato Paulista 2021. Em situação complicada na classificação do torneio, o Verdão precisa tirar seis pontos de nove em disputa do Novorizontino, segundo colocado na chave, para avançar aos mata-matas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados