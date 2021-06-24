Abel Ferreira explica escalação do Palmeiras na derrota para o Red Bull Bragantino

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após a derrota do Palmeiras por 3 a 1 diante do Red Bull Bragantino, o técnico Abel Ferreira respondeu, dentre outros assuntos, sobre o desempenho de Raphael Veiga e as titularidades de Deyverson e Willian, além de demonstrar novamente seu descontentamento com a postura da diretoria do clube quanto à falta de reforços para a temporada.

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Sobre a suposta queda de rendimento de Veiga quando o meia é escalado ao lado de Gustavo Scarpa, Abel discordou e pediu paciência aos torcedores.

– Não concordo. A equipe jogou, produziu. Se olharmos para a defesa, não é a mesma do ano passado. Mas são esses recursos que tenho. E peço calma para a torcida. Não fizemos um jogo brilhante, mas fizemos um jogo satisfatório, onde criamos oportunidades e cometemos erros também. Temos que continuar a trabalhar com os recursos que temos, fazer mais e melhor no próximo jogo, tentar corrigir os erros defensivos e aprimorar as nossas eficiências.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoQuestionado sobre a opção por Willian e Deyverson na escalação inicial em Bragança Paulista, deixando Rony e Luiz Adriano à disposição no banco de reservas, Abel foi enfático: gosta de priorizar a meritocracia no elenco e afirmou que o camisa 7 apresenta desgaste físico.

– (Willian e Deyverson) deram gols contra Juventude e América-MG. Gosto de meritocracia. Luiz tem 50 e tantos jogos comigo e o Rony está jogando com sofrimento. Temos medo de perder. Não está na máxima capacidade física. Temos que fazer do menos, mais.