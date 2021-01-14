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Abel Ferreira enaltece calendário cheio do Palmeiras: ‘Melhor chegar do que assistir do sofá’

Português exaltou as campanhas do Verdão nas copas e disse preferir uma agenda apertada a ser eliminado dos torneios
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LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 14:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 14:00

Crédito: Reprodução
Abel Ferreira esteve no sorteio dos mandos de campo da grande final da Copa do Brasil 2020, na manhã desta quinta-feira (14). Ao lado de Renato Gaúcho, o português viu Paulo Nunes tirar a bolinha que garantiu a chance do Palmeiras levantar mais uma taça de Copa do Brasil dentro do Allianz Parque.
Perguntado sobre a 'loucura' do calendário com três competições para se disputar, o atual comandante do Verdão preferiu celebrar o momento do que lamentar pelo calendário apertado.
– A sorte é que jogamos uma final de cada vez. Falei há pouco, gerir energia para estar com força máxima a cada jogo. Estas informações que vamos tirando, as viagens são longas, alguns gramados impactam muito na parte física dos atletas, é verdade. Estamos na luta nas três competições. Espirito de sacrifício enorme. Mas é melhor disputar do que estar no sofá. É pra isso que trabalhamos. As finais foram feitas para se ganhar. No futebol não há equipes que ganham sempre, o importante é sabermos o caminho. – disse Abel.O comandante alviverde acredita que o jogo diante do River Plate deixou lições, mas não quer criar um peso a mais para o elenco pelo que já passou:
– Fizemos analises de cada jogo. Cada jogo é diferente. Vamos estar focados no processo, no que cada um tem que fazer. Temos que estar prontos para competir em todos os momentos. Não vou alterar meu discurso pelo o que aconteceu diante do River. Foi preciso sofrer diante de uma equipe bem treinada por um técnico que está lá há anos. Cada competição tem uma história. Para mim está sendo uma experiência enriquecedora. São esses momentos que nos preparam para um glorioso futuro – finalizou o treinador palmeirense.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Abel Ferreira retorna para a Academia de Futebol nesta tarde para fazer o único treino de preparação antes de encarar o Grêmio de Renato Gaúcho, no Allianz Parque, pelo Brasileirão 2020.

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