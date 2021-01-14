Abel Ferreira enaltece calendário cheio do Palmeiras: ‘Melhor chegar do que assistir do sofá’

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Abel Ferreira esteve no sorteio dos mandos de campo da grande final da Copa do Brasil 2020, na manhã desta quinta-feira (14). Ao lado de Renato Gaúcho, o português viu Paulo Nunes tirar a bolinha que garantiu a chance do Palmeiras levantar mais uma taça de Copa do Brasil dentro do Allianz Parque.

Perguntado sobre a 'loucura' do calendário com três competições para se disputar, o atual comandante do Verdão preferiu celebrar o momento do que lamentar pelo calendário apertado.

– A sorte é que jogamos uma final de cada vez. Falei há pouco, gerir energia para estar com força máxima a cada jogo. Estas informações que vamos tirando, as viagens são longas, alguns gramados impactam muito na parte física dos atletas, é verdade. Estamos na luta nas três competições. Espirito de sacrifício enorme. Mas é melhor disputar do que estar no sofá. É pra isso que trabalhamos. As finais foram feitas para se ganhar. No futebol não há equipes que ganham sempre, o importante é sabermos o caminho. – disse Abel.O comandante alviverde acredita que o jogo diante do River Plate deixou lições, mas não quer criar um peso a mais para o elenco pelo que já passou:

– Fizemos analises de cada jogo. Cada jogo é diferente. Vamos estar focados no processo, no que cada um tem que fazer. Temos que estar prontos para competir em todos os momentos. Não vou alterar meu discurso pelo o que aconteceu diante do River. Foi preciso sofrer diante de uma equipe bem treinada por um técnico que está lá há anos. Cada competição tem uma história. Para mim está sendo uma experiência enriquecedora. São esses momentos que nos preparam para um glorioso futuro – finalizou o treinador palmeirense.

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