Abel Ferreira elogia desempenho do Palmeiras contra o Chelsea: 'Estou muito orgulhoso do que fizemos'

A decepção e a tristeza são grandes, mas o torcedor do Palmeiras deve estar com o mesmo sentimento de Abel Ferreira: orgulho pelos jogadores. Apesar da derrota para o Chelsea na final do Mundial do Clubes, o time sai de cabeça erguida e com o chefe bem satisfeito com a performance e a postura de todos.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Em entrevista na saída de campo para a Band, o treinador português fez questão de exaltar o que seus atletas fizeram durante os mais de 120 minutos de jogo em Abu Dhabi, principalmente diante de uma equipe melhor.

- Difícil. Vocês não gostam de três centrais, mas veja como é que joga Chelsea, mas acima de tudo muito orgulho da minha equipe, não quero falar de resultado, perdemos, mas parabéns a quem ganhou, muito orgulho do que fizemos, do nosso trabalho. No ano passado nem ao pódio fomos, neste ano ficamos em segundo. Jogamos muito bem contra uma grande equipe. Jogo decidido em detalhes e, acima de tudo, muito orgulhoso dos meus jogadores.Segundo Abel, o time do Verdão conseguiu fazer um ótimo jogo coletivo a ponto de neutralizar as qualidades individuais do adversário. Além disso, viu uma postura bastante corajosa de seus jogadores, que acabaram sendo derrotados por detalhes na prorrogação. Ele valorizou o segundo lugar.

- Eu vou voltar a falar, nós conseguimos superar e muito aquilo que é qualidade individual do nosso adversário, conseguimos ser corajosos, valentes, calmos, conseguimos jogar, atacar nosso adversário, uma equipe que tem muita qualidade individual e conseguimos igualar com o nosso jogo coletivo. O jogo foi decidido no detalhe - afirmou antes de completar:

- Então é dar os parabéns para os meus jogadores, estou muito orgulhoso, sou um treinador orgulhoso por ser treinador deles, agora vamos receber nosso merecido segundo lugar, por tudo o que fizemos, mais uma vez dar parabéns para o nosso adversário e aceitar o que conseguimos e seguir em frente.

O Palmeiras fica com o vice-campeonato mundial deste ano e volta ao Brasil perto do início da madrugada de sábado para domingo, chegando em São Paulo durante a tarde. Em seguida, o clube já volta suas atenções para a disputa do Campeonato Paulista e, em breve, da Recopa Sul-Americana.