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Abel Ferreira elogia atuação do Palmeiras e ressalta importância de ter o elenco completo

Treinador também enalteceu o feito do Verdão de ter vencido fora de casa contra o Ceará após 24 anos de tabu...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 22:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 22:18
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras venceu sua segunda partida seguida pelo Brasileirão ao derrotar o Ceará nesta quarta-feira (20), na Arena Castelão. Após o duelo, em entrevista coletiva, o treinador Abel Ferreira enalteceu o feito e elogiou a atuação do time em campo.
ATUAÇÕES: Weverton, Zé Rafael e Scarpa são os melhores em vitória do Palmeiras
- O time me agradou. Me agradou que o Palmeiras ganhou aqui 24 anos depois procurando jogar bem, ser equilibrado e não abdicar do que o time sabe fazer. Que é jogar futebol. Teve coragem para arriscar e é isso que eu peço para eles. O jogo pertence aos jogadores - explicou.
Um dos destaques da partida foi o goleiro Weverton, que voltou a Verdão no último compromisso diante do Internacional depois de período com a Seleção Brasileira. O treinador ressaltou a importância de ter o elenco completo e poder contar com jogadores como ele para fortalecer a equipe.
Veja a tabela completa do Brasileirão- Já disse anteriormente que não sou mágico. Quando temos todo o elenco, somos muito mais fortes. Já disse que somos competitivos. Quando não temos, temos menos opções e não há milagres - afirmou.
Além disso, Abel Ferreira também ponderou a respeito do grande número de desarmes (22) do Palmeiras na partida. O time lidera o quesito entre todos os times da primeira divisão do campeonato nacional.
- O jogador brasileiro só joga 50%, só quer jogar com a bola. O jogo é 50% para atacar e 50% para defender. Temos muita qualidade para defender e para atacar e quando fazemos isso, competimos bem - analisou o treinador acerca desse aspecto defensivo.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em busca de mais uma vitória, o Maior Campeão Nacional volta a campo contra o Sport às 21h30 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (25), no Allianz Parque, em jogo válido pela vigésima oitava rodada do Brasileirão.

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