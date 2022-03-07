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Abel Ferreira elogia atuação de Rafael Navarro no Palmeiras: 'Acreditamos nele'

Jogador foi titular na vitória do Verdão sobre o Guarani, por 2 a 0, no Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 06:00

Publicado em 07 de Março de 2022 às 06:00

Aos poucos, o atacante Rafael Navarro vem conquistando seu espaço no Palmeiras. O técnico Abel Ferreira escalou o jogador como titular na vitória do Verdão sobre o Guarani, por 2 a 0, ontem, no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Paulista.
Em entrevista coletiva após o confronto, o comandante português citou Raphael Veiga, Rony e Weverton como exemplos do time, e pediu que os torcedores tenham paciência com o atacante palmeirense.
+ Veja o caminho do Palmeiras no Campeonato Paulista 2022- O Navarro é um jogador que eu, particularmente, confio. É um jovem com muito potencial, fez grande jogo, apoiou, faltou um pouco de sorte nas oportunidades de fazer gol, mas sabe que acreditamos nele - afirmou Abel Ferreira.
- Tenho três exemplos para dar para termos paciência e dar tempo aos jovens: Raphael Veiga está em grande forma há dois anos, mas o clube o contratou há cinco anos, até atingir este nível. Rony é a mesma coisa. Quando cheguei, não tinham paciência com o Rony. Peço isso aos torcedores. Que deem confiança aos nossos jogadores, como eu dou - continuou o técnico.Abel Ferreira saiu em defesa dos jogadores em relação ao comprometimento no dia a dia do clube.
- Eu garanto, eles trabalham muito de forma dedicada. Temos o Weverton, que foi contratado, ficou fora, teve que esperar para nos dar a alegria que nos deu. Estamos contentes com todo o trabalho da equipe, do Navarro, mas não estamos satisfeitos. Queremos mais, queremos melhor - completou o português.
Crédito: OatacanteRafaelNavarrodurantepartidadoPalmeiraspeloPaulistão(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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