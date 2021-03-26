Abel Ferreira é presenteado por torcedores e recebe recado de Felipão em Portugal

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Desde o dia 12 de março passando férias em Portugal, Abel Ferreira está em vias de retornar ao Brasil. Além de descansar ao lado da família, o técnico do Palmeiras concedeu diversas entrevistas a veículos de comunicação tanto brasileiros quanto portugueses nas últimas semanas.

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Na última quinta-feira, Abel participou do programa '5 para a meia-noite', da televisão portuguesa, contudo, o que chamou a atenção foi a recepção do consulado palmeirense de Lisboa no local. Com sinalizadores, faixas e cantos, os torcedores presentearam o treinador com um cachecol personalizado, agradeceram pelos títulos conquistados na histórica temporada de 2020 e registraram o momento com uma foto.Em outra entrevista concedida à televisão portuguesa, Abel foi surpreendido com um recado em vídeo enviado por um velho conhecido. Também ídolo do Palmeiras como treinador, Luiz Felipe Scolari parabenizou o amigo e disse que se sentiu representado pelas conquistas dele no comando do Verdão. Abel chegou a ser convocado por Felipão para a Seleção Portuguesa quando ainda era jogador.