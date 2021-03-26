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Abel Ferreira é presenteado por torcedores e recebe recado de Felipão em Portugal

Técnico participou de talk show em sua terra natal e foi tietado por consulado palmeirense local...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 11:00
Crédito: Reprodução
Desde o dia 12 de março passando férias em Portugal, Abel Ferreira está em vias de retornar ao Brasil. Além de descansar ao lado da família, o técnico do Palmeiras concedeu diversas entrevistas a veículos de comunicação tanto brasileiros quanto portugueses nas últimas semanas.
20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir faturando títulos nos próximos anos
Na última quinta-feira, Abel participou do programa '5 para a meia-noite', da televisão portuguesa, contudo, o que chamou a atenção foi a recepção do consulado palmeirense de Lisboa no local. Com sinalizadores, faixas e cantos, os torcedores presentearam o treinador com um cachecol personalizado, agradeceram pelos títulos conquistados na histórica temporada de 2020 e registraram o momento com uma foto.Em outra entrevista concedida à televisão portuguesa, Abel foi surpreendido com um recado em vídeo enviado por um velho conhecido. Também ídolo do Palmeiras como treinador, Luiz Felipe Scolari parabenizou o amigo e disse que se sentiu representado pelas conquistas dele no comando do Verdão. Abel chegou a ser convocado por Felipão para a Seleção Portuguesa quando ainda era jogador.
Assista à mensagem de Felipão para Abel Ferreira:Em meio à incerteza sobre os próximos jogos e quanto à continuidade do Campeonato Paulista por conta da piora da pandemia de Covid-19 em São Paulo e em todo o país, Abel Ferreira é esperado no Palmeiras nos próximos dias para voltar a comandar os treinos do clube, no aguardo de uma definição por parte da Federação Paulista de Futebol e das autoridades competentes.

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